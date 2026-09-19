Ραφίνια: «Στόχος μου με την Μπαρτσελόνα το Champions League και ένα ακόμη πρωτάθλημα»

Ο Ραφίνια έθεσε ψηλά τον πήχη για τη νέα σεζόν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, τονίζοντας πως ο στόχος του είναι να καταφέρει να δώσει στους Καταλανούς το Champions League και ένα ακόμη πρωτάθλημα.

Ο Ραφίνια μίλησε στο «RAC1» και αναφέρθηκε στις φιλοδοξίες του με την Μπαρτσελόνα, δείχνοντας ξεκάθαρα πως οι στόχοι του για τη νέα αγωνιστική περίοδο είναι ιδιαίτερα ψηλοί.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θέλει να πανηγυρίσει με τους «μπλαουγκράνα» τις σημαντικότερες διακρίσεις, βάζοντας στο επίκεντρο και την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και το ισπανικό πρωτάθλημα.

«Ο προσωπικός μου στόχος είναι να κερδίσω με την Μπαρτσελόνα το Champions League και ακόμη έναν τίτλο στη La Liga», τόνισε ο 29χρονος.