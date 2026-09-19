Ντε Τσέρμπι για την επιστροφή Κουλουσέφσκι: «Πρόκειται για μια σπουδαία... μεταγραφή»

Η αναμενόμενη επιστροφή του Ντέγιαν Κουλουσέφσκι θα είναι σαν «νέα μεταγραφή» για την Τότεναμ, σύμφωνα με τον προπονητή της, Ρομπέρτο ​​Ντε Τζέρμπι.

Ο Ντέγιαν Κουλουσέφσκι δεν έχει αγωνιστεί για την Τότεναμ από το τέλος της σεζόν 2024-25 λόγω τραυματισμού στην επιγονατίδα του δεξιού ποδιού, γεγονός που ουσιαστικά έθεσε τον Σουηδό εκτός για 19 μήνες και τον απέκλεισε και από το καλοκαιρινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ωστόσο, ο 26χρονος μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση και ο προπονητής των «σπιρουνιών», Ρομπέρτο ​​Ντε Τζέρμπι δεν έκρυψε τη χαρά του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επιστροφή του Ντέγιαν Κουλουσέφσκι στην πρώτη ομάδα θα είναι σαν μια νέα μεταγραφή:

«Πρέπει να διαχειριστούμε τον Ντέκι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σε συνεργασία με το ιατρικό και το προπονητικό επιτελείο, αλλά είναι κάτι εξαιρετικό για εμάς», δήλωσε ο 47χρονος

«Πιστεύω ότι πρόκειται για μια σπουδαία μεταγραφή. Μια νέα μεταγραφή για εμάς, άλλη μια νέα μεταγραφή», τόνισε ο Ιταλός.