Το πραγματικό Super Cup: Πρωταθλητής NBA vs πρωταθλητής Ευρώπης

Το Super Cup της EuroLeague γεννά μια μεγαλύτερη ιδέα: πρωταθλητής NBA εναντίον πρωταθλητή Ευρώπης. Γράφει ο Χρ. Σταθόπουλος.

Το πρώτο SuperCup της EuroLeague είναι γεγονός. Ο Ολυμπιακός ως πρωταθλητής Ευρώπης, η Ρεάλ Μαδρίτης ως φιναλίστ, η Φενέρμπαχτσε που είχε κατακτήσει την EuroLeague το 2025 και η Dubai Basketball ως εκπρόσωπος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συναντώνται στο Άμπου Ντάμπι σε μια διοργάνωση με μορφή Final Four. Δύο ημιτελικοί, μικρός τελικός και τελικός. Στην πράξη, ένα δεύτερο, άτυπο Final Four πριν ακόμη αρχίσει η νέα σεζόν.

Και για να είμαστε δίκαιοι, η EuroLeague κάνει τη δουλειά της και καλά κάνει.

Παίρνει μερικές από τις ισχυρότερες και εμπορικότερες ομάδες της, δημιουργεί ένα καινούργιο προϊόν και το μεταφέρει σε μια αγορά με τεράστιες οικονομικές δυνατότητες, στην οποία θέλει να μεγαλώσει το αποτύπωμά της.

Εμπορικά, η λογική είναι προφανής. Αγωνιστικά όμως γεννιέται ένα ερώτημα: τι ακριβώς κάνει ένα Super Cup... Super Cup;

Δεν υπάρχει παγκόσμιος κανονισμός που να επιβάλλει ότι κάθε διοργάνωση με αυτή την ονομασία πρέπει να αποτελείται αποκλειστικά από κατόχους τίτλων. Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα και εξαιρέσεις. Η παραδοσιακή λογική όμως των πιο χαρακτηριστικών Super Cup είναι συγκεκριμένη και λέει ότι δεν αρκεί να είσαι μεγάλη ομάδα. Κουβαλάς έναν τίτλο στο γήπεδο και απέναντί σου βρίσκεται κάποιος που κουβαλά έναν άλλο τίτλο.

Στο ποδοσφαιρικό Super Cup της UEFA ο κάτοχος του Champions League αντιμετωπίζει τον κάτοχο του Europa League. Παλαιότερα ο πρωταθλητής Ευρώπης αντιμετώπιζε τον κάτοχο του Κυπέλλου Κυπελλούχων.

Τίτλος απέναντι σε τίτλο.

Η ίδια φιλοσοφία αποτυπώνεται ακόμη καθαρότερα στο σημερινό Διηπειρωτικό Κύπελλο της FIFA. Συμμετέχουν οι πρωταθλητές των έξι συνομοσπονδιών του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Δεν χρειάζεται λοιπόν να εφεύρουμε έναν απόλυτο κανόνα για να δούμε την κεντρική ιδέα.

Τα Super Cup στην καθαρότερη εκδοχή τους δεν δημιουργήθηκαν για να ξαναπαίξουν μεταξύ τους οι καλύτεροι. Δημιουργήθηκαν για να αναμετρηθούν οι νικητές.

Και εδώ βρίσκεται η αντίφαση του νέου Euroleague SuperCup.

Ο Ολυμπιακός μπαίνει ως πρωταθλητής Ευρώπης. Η Ρεάλ ως φιναλίστ. Η Φενέρ ως πρωταθλήτρια της προηγούμενης σεζόν. Η Dubai Basketball συμπληρώνει την τετράδα.

Μια εξαιρετική εμπορικά τετράδα; Βεβαίως. Ένα τουρνουά με μεγάλα ονόματα; Προφανώς. Αλλά αν ψάχνουμε το απόλυτο νόημα της λέξης Super Cup, τότε λείπει το σημαντικότερο: ο άλλος πρωταθλητής.

Και υπάρχει. Βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πρωταθλητής NBA εναντίον πρωταθλητή Ευρώπης.

Δεν πρόκειται για ιδέα που γεννήθηκε σήμερα επειδή πρωταθλητής Ευρώπης είναι ο Ολυμπιακός.

Το 2024, όταν ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει την EuroLeague και οι Boston Celtics το NBA, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε ήδη ανοίξει δημόσια αυτή τη συζήτηση. Είχε αναφερθεί στην προοπτική ενός Παναθηναϊκός - Σέλτικς και στην αξία που θα είχε μια τέτοια αναμέτρηση.

Τότε μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως μια συναρπαστική ιδέα. Δύο χρόνια αργότερα, όμως, ολόκληρο το σκηνικό έχει αλλάξει. Πώς; NBA και EuroLeague δεν συζητούν πια ο ένας για τον άλλον. Συζητούν ο ένας με τον άλλον για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Το NBA έχει ήδη τοποθετήσει ως στόχο για την έναρξη του NBA Europe τη σεζόν 2027-28, ενώ οι επαφές με τη EuroLeague συνεχίζονται. Επίσημη πρόταση προς την Ευρώπη δεν υπάρχει ακόμη, όπως ξεκαθάρισε ο Τσους Μπουένο, όμως η συζήτηση για πιθανή συνεργασία είναι πραγματική.

Και ο CEO της EuroLeague το περιέγραψε με τον πιο καθαρό τρόπο: μεγαλύτερη αξία μπορεί να δημιουργηθεί εάν οι δύο πλευρές δουλέψουν μαζί αντί να κατακερματίσουν την ευρωπαϊκή αγορά.

Εδώ ακριβώς το Super Cup παύει να είναι μια ωραία κουβέντα για ένα ματς και μπορεί να γίνει η πιο αγωνιστική έκφραση μιας πολύ μεγαλύτερης προσέγγισης. Οι δύο πλευρές δεν χρειάζεται να λύσουν μέσω ενός αγώνα τα τεράστια ζητήματα που συζητούν. Προφανώς δεν θα κριθούν εκεί το NBA Europe, οι άδειες, τα οικονομικά συμφέροντα ή το μέλλον των ευρωπαϊκών συλλόγων.

Αλλά αν ψάχνουν κοινό έδαφος, γιατί αυτό να βρίσκεται μόνο στα γραφεία; Και η συγκυρία έγινε ακόμη πιο ενδιαφέρουσα στο ίδιο το Άμπου Ντάμπι. Ο Μπουένο ρωτήθηκε αν ένα επόμενο EuroLeague SuperCup θα μπορούσε να συμπεριλάβει τον πρωταθλητή του NBA. Δεν έκλεισε την πόρτα. Αντιθέτως, άφησε την πιθανότητα προς συζήτηση, την ώρα που οι ιδιοκτήτες της EuroLeague πρόκειται να εξετάσουν το μέλλον του ίδιου του θεσμού.

Άρα πλέον δεν μιλάμε μόνο για μια θεωρητική άσκηση. Η ιδέα ακούστηκε εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις και η πόρτα έμεινε ανοιχτή και μάλιστα, η εμπορική λογική συναντά την αγωνιστική.

Γιατί, αν η EuroLeague θέλει ένα Super Cup που να μεγαλώσει διεθνώς, δύσκολα υπάρχει προϊόν με μεγαλύτερη παγκόσμια απήχηση από αυτό.

Ο πρωταθλητής του NBA απέναντι στον πρωταθλητή Ευρώπης.

Όχι τέσσερις ομάδες επειδή είναι ισχυρές, δημοφιλείς ή χρήσιμες εμπορικά, αλλά δυο ομάδες που κέρδισαν.

Όχι για να αποδειχθεί σε σαράντα λεπτά αν το NBA είναι καλύτερο από την EuroLeague, ούτε για να μοιραστεί αυθαίρετα ο τίτλος του «παγκόσμιου πρωταθλητή». Αλλά επειδή υπάρχουν δύο τεράστιοι τίτλοι στο συλλογικό μπάσκετ και, μέχρι σήμερα, οι κάτοχοί τους δεν συναντώνται ποτέ για ένα τρόπαιο.

Η EuroLeague έχει κάθε λόγο να συνεχίσει να αναπτύσσει το SuperCup, να αναζητά νέες αγορές και να αυξάνει την εμπορική αξία του προϊόντος της. Και καλά κάνει όπως είπαμε.

Το NBA, από την άλλη, έχει κάθε λόγο να κοιτάζει προς την Ευρώπη. Άρα και οι δύο μαζί έχουν πλέον έναν ακόμη λόγο να κοιτάξουν ο ένας προς τον άλλον.

Ένας τέτοιος αγώνας δεν θα καθορίσει τις διαπραγματεύσεις τους. Μπορεί όμως να γίνει η πρώτη μεγάλη εικόνα της προσέγγισής τους ή, ακόμη καλύτερα, η σφραγίδα μιας συμφωνίας που θα αλλάξει το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Αν θέλεις ένα Super Cup, βάζεις απέναντι τους νικητές. Και αν θέλεις το μεγαλύτερο Super Cup που μπορεί να δημιουργήσει σήμερα το παγκόσμιο μπάσκετ, έχεις ήδη τους δύο πρωταθλητές που χρειάζεσαι.

Το πραγματικό (World) Super Cup: Πρωταθλητής NBA vs πρωταθλητής Ευρώπης.