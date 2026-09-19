Βαλένθια: Έδωσε τα χέρια με Αγκίρε μετά το «όχι» των Μεντιλίμπαρ και Βαλβέρδε

Συμφωνία υπάρχει μεταξύ Βαλένθια και Χαβιέ Αγκίρε, όπως αποκάλυψε η «Marca», με τον Μεξικανό να αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «νυχτερίδων», έπειτα από την απόρριψη των Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ερνέστο Βαλβέρδε.

Η Βαλένθια φαίνεται πως βρήκε τον διάδοχο του Κάρλος Κορμπεράν, καθώς όπως αποκάλυψε η «Marca», οι «νυχτερίδες» έφτασαν σε συμφωνία με τον Χαβιέ Αγκίρε, έπειτα από το «όχι» των Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ερνέστο Βαλβέρδε.

Οι δυο πλευρές έχουν καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία και το deal αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες, ανέφερε η εν λόγω αποκάλυψη.

Ο 67χρονος τεχνικός, με πλούσια καριέρα στη La Liga στον πάγκο των Ατλέτικο Μαδρίτης, Σαραγόσα, Εσπανιόλ, Λεγανιές και Μαγιόρκα, ετοιμάζεται να επιστρέψει στο ισπανικό πρωτάθλημα με μοναδικό στόχο να επαναφέρει τη Βαλένθια σε καλύτερο επίπεδο, ξεκολλώντας τη από την τελευταία θέση.