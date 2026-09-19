Όσμαν: «Στον ΠΑΟΚ έχω την ευκαιρία να είμαι ηγέτης, πολυτέλεια ο Καλάθης»

Όσα δήλωσε ο Τούρκος σταρ σε ΜΜΕ της Σερβίας μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Παρτιζάν.

Ο Τσέντι Όσμαν ήταν από τους πρωταγωνιστές της μεγάλης νίκης του ΠΑΟΚ επί της Παρτίζαν με 100-99 στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», πραγματοποιώντας μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση στην προετοιμασία του Δικεφάλου.

Ο Τούρκος φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, έχοντας σημαντική συμβολή στη δεύτερη διαδοχική νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι σε ομάδα της EuroLeague, μετά την επιτυχία κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Όσμαν μίλησε σε σερβικά μέσα ενημέρωσης και αναφέρθηκε στην παρουσία του στον ΠΑΟΚ, αλλά και στον ρόλο που θέλει να έχει στη νέα του ομάδα.

Ο έμπειρος άσος στάθηκε ιδιαίτερα στην ευκαιρία που έχει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον Δικέφαλο, δείχνοντας πως γνωρίζει τις απαιτήσεις που συνοδεύουν τη συγκεκριμένη θέση.

Παράλληλα, μίλησε για την έως τώρα πορεία της ομάδας και τα πρώτα δείγματα γραφής που έχει παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ απέναντι σε υψηλού επιπέδου αντιπάλους, με τις νίκες απέναντι σε Αρμάνι και Παρτίζαν να αποτελούν σημαντικές εμπειρίες για το σύνολο του Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο Όσμαν δείχνει ήδη να αποτελεί ένα από τα σημαντικά αγωνιστικά σημεία αναφοράς του νέου ΠΑΟΚ, με τις εμφανίσεις του στην προετοιμασία να επιβεβαιώνουν την ποιότητα και την εμπειρία που μπορεί να προσφέρει στην ομάδα.

Όσα σημείωσε:

«Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Νομίζω ότι παίξαμε καλά και, φυσικά, είναι πάντα καλό να παίζεις απέναντι σε μια ομάδα της Euroleague όπως ο Παρτιζάν. Πριν από αυτό παίξαμε με την Αρμάνι Μιλάνο, οπότε είχαμε την ευκαιρία να δούμε πού βρισκόμαστε και αν μπορούμε να παλέψουμε μαζί τους. Νομίζω ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια δείξαμε ότι μπορούμε. Φυσικά, δεν κερδίζουμε κάτι, αλλά παρ’ όλα αυτά είναι σημαντικό να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε απέναντι σε ομάδες της Euroleague».

Για την απόφαση του να πει το «ναι» στην πρόταση του ΠΑΟΚ; «Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι. Δεν ήταν εύκολο, αλλά μίλησα με τον κόουτς Τρινκιέρι, μίλησα με τον πρόεδρο και πραγματικά έδειξαν μεγάλη επιθυμία για μένα και ότι με θέλουν σε αυτόν τον σύλλογο. Ο μεγαλύτερος στόχος τους είναι να βρίσκονται στην Euroleague, οπότε αυτό με τράβηξε πολύ. Έχω αρκετή ελευθερία και έχω την ευκαιρία να είμαι ηγέτης στην ομάδα, κάτι που ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για μένα».

Ο Όσμαν μίλησε και για τον ενθουσιασμό που έχει καλλιεργηθεί από το μεταγραφικό καλοκαίρι και από το 7-0 στα φιλικά… «Νομίζω ότι είναι ακόμη νωρίς για να μιλάμε γι’ αυτό. Φυσικά και ο στόχος μας είναι να νικάμε, αλλά πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Νομίζω ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Έχουμε έναν εξαιρετικό προπονητή, όλα είναι εξαιρετικά για εμάς, οπότε είναι μόνο στο χέρι μας να δουλέψουμε».

Για τον Καλάθη και την πάσα που έκανε στο νικητήριο τρίποντο του Φόστερ, σημείωσε… «Εκείνοι ξέρουν τον Παρτιζάν καλύτερα από εμένα. Είναι πραγματικά μεγάλη πολυτέλεια να έχεις τον Καλάθη στην ομάδα. Του είπα και του ίδιου ότι έχει τρελαθεί! Δηλαδή, να δει τον Μάρκους, ότι είναι τόσο μόνος στη γωνία… Ειλικρινά, αυτό δε μπορεί να το κάνει κάθε πλέι μέικερ. Χαιρόμαστε που είναι μαζί μας και συνεχίζουμε παρακάτω».