Κόντρα πρωτοπόρων στη Serie A, τελευταία στη βαθμολογία η Κιλμάρνοκ

Οι δύο ομάδες που έχουν κάνει το απόλυτο μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα είναι οι Ρόμα και Ίντερ, οι οποίες συγκρούονται για την 5η αγωνιστική της Serie A. Στην Σκωτία, η δευτεραθλήτρια Χαρτς είναι μεγάλο φαβορί για τη νίκη στην έδρα της ουραγού Κιλμάρνοκ.

Εννέα νίκες για την Ίντερ και δύο για τη Ρόμα στα τελευταία 11 μεταξύ τους παιχνίδια πρωταθλήματος. Αήττητη παραμένει η Ίντερ στο «Ολίμπικο» από το 2016 (0-3-6), μετρώντας πέντε συνεχόμενα διπλά.

Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, το δεύτερο στο 93’, η Ρόμα πέρασε με 2-0 από το Τορίνο και το ματς απέναντι στην ομώνυμη ομάδα. Για πρώτη φορά βρέθηκαν 4 Αργεντινοί στο αρχικό της σχήμα, ενώ στον πάγκο έμεινε ξανά ο Κουλιεράκης, ο οποίος αγωνίστηκε μόνο στην πρεμιέρα, για 22’, στο 4-0 επί της Φιορεντίνα. Με το ίδιο σκορ νίκησε και τη 2η αγωνιστική, τη Λέτσε, ενώ στο τρίτο παιχνίδι επιβλήθηκε με 2-1 της Αταλάντα. Η Ίντερ βρέθηκε να χάνει 0-2 στο 16’ από την Ουντινέζε, όμως μέχρι το 35’ είχε ισοφαρίσει. Στο δεύτερο ημίχρονο το έκανε 5-2, για να δεχθεί τη μείωση στο 90’. Η τρεις φορές πρωταθλήτρια την τελευταία εξαετία είναι φαβορί και για την κατάκτηση του φετινού τίτλου. Θα λείψει ο μέσος Τσαλχάνογλου (2 γκολ) και ο κεντρικός αμυντικός Στόουνς. Συνάντηση κορυφής στην οποία δεν αποκλείεται οι δύο ομάδες να διατηρήσουν το αήττητό τους.

Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα πέτυχε την περασμένη εβδομάδα η Κιλμάρνοκ, με το 1-0 επί της Χιμπέρνιαν στο Εδιμβούργο με γκολ στο 48’. Είχε προηγηθεί τρεις μέρες νωρίτερα ο αποκλεισμός στο Λιγκ Καπ από την Αμπερντίν στα πέναλτι, φέρνοντας 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση. Έχει πετύχει τα λιγότερα γκολ στην κατηγορία (5 σε 6 αγώνες), ενώ έχει και τη χειρότερη επίδοση στην άμυνα, με 14 τέρματα παθητικό. Τιμωρημένος είναι ο 24χρονος επιθετικός Ντάνιελς, ο οποίος πέρσι έχασε παραπάνω από τη μισή σεζόν λόγω τραυματισμού. Η Χαρτς από την πλευρά της έρχεται από τη δεύτερη ήττα της στη λίγκα, το 2-1 από τη Φόλκερκ, διακόπτοντας έτσι το σερί των 6 σερί επιτυχιών στις εγχώριες διοργανώσεις. Βρίσκεται και στα ημιτελικά του Λιγκ Καπ, όπου θα αντιμετωπίσει στην ουδέτερη Γλασκώβη τη συμπολίτισσά της Χιμπέρνιαν. Παράλληλα, συνεχίζει στο Κόνφερενς Λιγκ, με τις υποχρεώσεις της να ξεκινούν στις 15 Οκτώβρη με αντίπαλο τη Νόρντζελαντ.

Τη 2η καλύτερη επίθεση έχει η Χαρτς, σε αντίθεση με την Κιλμάρνοκ που δεν βρίσκει εύκολα δίχτυα. Τα 12/13 τελευταία παιχνίδια μεταξύ τους έληξαν με Under 3,5.

Το φαβορί διπλό με περιορισμό στα τέρματα οδηγεί σε combo με ικανοποιητική απόδοση.

373. ΡΟΜΑ - ΙΝΤΕΡ Χ 3,55

389. ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ - ΧΑΡΤΣ 2&U 3,5 2,70