Μπρινιόλι: «Πρέπει να βρούμε ό,τι μας έλειψε με Κηφισιά και Αστέρα και να κερδίσουμε»

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι μίλησε για το κυριακάτικο παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο και τόνισε πως αυτός και οι συμπαίκτες τους πήραν το... μάθημα με Κηφισιά και Αστέρα και πλέον είναι έτοιμοι για το διπλό.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι στη Magenta TV για το παιχνίδι με Βόλο:

Για το παιχνίδι απέναντι στον Βόλο.

Θα είναι ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι, είναι πάντα δύσκολο να παίζεις εκεί. Πρέπει να προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας πρώτα από όλα πνευματικά και μετά σωματικά και όλα τα άλλα. Να προετοιμάσουμε το παιχνίδι σε κάθε του λεπτομέρεια. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι δύσκολο ματς, αλλά ταυτόχρονα είμαι και αισιόδοξος ότι μπορούμε να πάρουμε το αποτέλεσμα.

Για το τι διαφορετικό θα πρέπει να κάνει η ΑΕΚ κόντρα στον Βόλο, σε σχέση με τα παιχνίδια απέναντι σε Κηφισιά και Asteras Aktor, προκειμένου να πάρει τη νίκη.

Ήταν, για διαφορετικούς λόγους, δύο δύσκολα ματς. Νομίζω ότι απέναντι στην Κηφισιά ήταν κυρίως πνευματικό το πρόβλημα, έπειτα από την πρόκριση στο Champions League. Γιατί ήμασταν χωρίς δύναμη κι ενέργεια. Απέναντι στον Αστέρα είχαμε τις ευκαιρίες να κερδίσουμε, αλλά ήμασταν άτυχοι σε μία – δύο περιπτώσεις, ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος του δεύτερου ημιχρόνου. Αλλά για αύριο πιστεύω ότι τα δύο προηγούμενα παιχνίδια μας έδωσαν κάτι για να μάθουμε. Πρέπει να βρούμε ό,τι μας έλειψε σε εκείνα τα δύο παιχνίδια για να πάρουμε το αποτέλεσμα.

Για τον τρόπο με τον οποίο καλύπτει το κενό που αφήνει η απουσία του Θωμά Στρακόσια.

Νιώθω καλά, λόγω της ομάδας. Γιατί μπαίνεις μετά από μια τέτοια κατάσταση και λόγω θέσης, είναι δύσκολο. Αλλά όταν μπαίνεις να παίξεις με μια τέτοια ομάδα, με αυτή την ισορροπία, με αυτή τη συμπεριφορά όλων, είναι πολύ πιο εύκολο. Απλά προσπαθώ να απολαύσω την ευκαιρία να παίξω κάποια ματς και περιμένουμε όλοι την επιστροφή του Θωμά.