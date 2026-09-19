Ο ΠΑΟΚ μπήκε με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών, επικρατώντας με 0-1 της ΑΕΚ εκτός έδρας, χάρη στο γκολ της Γκατσανίτσα από το πρώτο ημίχρονo.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε την προσπάθειά του για τη διατήρηση των κεκτημένων ο ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος του Βορρά πέρασε από την έδρα της ΑΕΚ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, παίρνοντας μια σημαντική νίκη στο ντέρμπι με 0-1, σε ένα παιχνίδι που είχε ένταση, ευκαιρίες και καλό ρυθμό, ειδικά στο πρώτο μέρος.

Η ΑΕΚ ήταν εκείνη που απείλησε πρώτη, όταν στο 5ο λεπτό η Βιολάρη βρέθηκε σε θέση βολής μετά την κίνησή της στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ. Η Νόιχαους, όμως, αντέδρασε εξαιρετικά και κράτησε ανέπαφη την εστία της.

Ο ΠΑΟΚ απάντησε άμεσα και λίγο αργότερα έφτασε πολύ κοντά στο γκολ, με την προσπάθεια της Γκατσανίτσα να καταλήγει στο δοκάρι. Τελικά, η υπεροχή του Δικεφάλου καρποφόρησε στο 13ο λεπτό. Η Μήτκου δημιούργησε τις προϋποθέσεις με εξαιρετικό γύρισμα και η Γκατσανίτσα από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Στην επανάληψη η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε τις δικές του καλές στιγμές, κυρίως με την Γκατσανίτσα. Η Κόγγουλη απείλησε για τις γηπεδούχες, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το 0-1 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τον ΠΑΟΚ να πανηγυρίζει ένα πολύτιμο τρίποντο στην πρεμιέρα.

ΑΕΚ (Στέλιος Κοζανίδης): Γιαννακούλη, Ζάγκλη, Καπνίση, Τσελέντη, Γεωργίου (59′ Χατζηνικολάου), Μακγκουάιρ (70′ Πιάτσα), Σαΐχ, Προξένου, Βιολάρη (82′ Μανίσα), Σπυριδωνίδου (82′ Ντομίνγκεζ), Κόγγουλη.

ΠΑΟΚ (Θανάσης Πατρικίδης): Νόιχαους, Γκούνη, Μήτκου, Γιαννακά, Μόρις, Μπράμε, Δρακογιαννάκη (64′ Κιουρεξίδου), Λιόπις, Αργυρίου (82′ Γκιζάρη), Αντρέεφσκα (82′ Σχορτσιανίτη), Γκατσανίτσα (74′ Μιχαήλ).