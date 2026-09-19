Έχασε τις αισθήσεις της η Καπνίση μετά το τέλος του ΑΕΚ-ΠΑΟΚ! 

Η παίκτρια της ΑΕΚ Μαρία Καπνίση μετά του τέλος τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ έχασε τις αισθήσεις της. Η διάγνωση είναι θερμοπληξία και μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Αγία Όλγα.

Σύμφωνα με τις επίσημη ενημέρωση που υπάρχει από την πλευρά της Ένωσης, η Καπνίση λίγο μετά το φινάλε του παιχνιδιού στο γήπεδο των Αγίων Αναργύρων, ένιωσε αδιαθεσία, έχασε και έχασε τις αισθήσεις της.

Μάλιστα, αμέσως πήγαν από πάνω της οι διασώστες και οι γιατροί ενώ σε δευτερόλεπτα μπήκε στο γήπεδο και το ασθενοφόρο. Όπως έγινε γνωστό, σύμφωνα με τη διάγνωση, η παίκτρια της ΑΕΚ έχει θερμοπληξία και μάλιστα μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Αγία Όλγα.

Από την ΑΕΚ, αυτό που τονίζεται, είναι πως είχαν εκφράσει την ανησυχία τους για την ώρα διεξαγωγής και ήθελαν το παιχνίδι να διεξαχθεί το απόγευμα. «Το φαινόμενο της θερμοπληξίας μιας αθλήτριας δυστυχώς δείχνει ότι είχαμε δίκιο αλλά δεν εισακουστήκαμε», αναφέρουν μεταξύ άλλων από το κιτρινόμαυρο στρατόπεδο, ενώ σοβαρά παράπονα για την ώρα διεξαγωγής έκανε με δήλωση της στην ΕΡΤ λίγο μετά το τέλος και η Ντέπυ Χατζηνικολάου.