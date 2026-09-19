Άνετο «διπλό» επί της Καλαμάτας για την Κ19 του Παναθηναϊκου

Η Κ19 του Παναθηναϊκού πήρε μια άνετη νίκη με 0-3 επί της Καλαμάτας, συνεχίζοντας έτσι το νικηφόρο σερί τους στο ξεκίνημα του Πρωταθλήματος.

Η Κ19 του Παναθηναϊκού συνέχισε την εξαιρετική πορεία της στη Super League Κ19, περνώντας με εμφατικό τρόπο από την έδρα της Καλαμάτας. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 0-3, διεύρυναν το νικηφόρο σερί τους και διατηρήθηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Άγγελου Ζαζόπουλου πήρε από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης, κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα και δημιούργησε αρκετές επικίνδυνες καταστάσεις. Η υπεροχή του «Τριφυλλιού» απέδωσε καρπούς στο 42ο λεπτό, όταν ο Αργυρόπουλος πραγματοποίησε εντυπωσιακή ατομική ενέργεια από τα αριστερά, απέφυγε τους αντιπάλους του και με εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ έγραψε το 0-1.

Η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε μετά την ανάπαυλα, με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό. Στο 55’ ο Κουμουκέλης έβγαλε εξαιρετική σέντρα από την αριστερή πλευρά και ο Τερζής με κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Οι «πράσινοι» διατήρησαν τον απόλυτο έλεγχο, δημιούργησαν κι άλλες ευκαιρίες και παράλληλα δεν επέτρεψαν στην Καλαμάτα να τους απειλήσει ουσιαστικά.

Το τελικό 0-3 διαμορφώθηκε στο 80’. Ο Νεμπής πέρασε εξαιρετική κάθετη πάσα προς τον Κρητικό, ο οποίος απέφυγε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, βάζοντας το... κερασάκι στην τούρτα για τον Παναθηναϊκό.

Καλαμάτα: Βαρέλας, Ρουμπιές, Λάζαρης, Τσανακτσίδης, Πανταζέλος, Σβίγκος, Λαζόπουλος, Μαθιός, Γκόγκος, Θεοδώρου, Μποργκ.

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Χαντζάρας (67΄ Ενρίκε), Κουμουκέλης (67΄ Δημακόπουλος), Λάβδας, Θεοχάρης, Μπαζούκης, Τερζής, Καραγκούνης (67΄ Κρητικός), Νεμπής, Αργυρόπουλος (77΄ Παπαχαραλάμπους), Βανδήρας (45΄ Κουρουνιώτης).