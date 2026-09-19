Ολυμπιακός: Η παρακάμερα της πρόκρισης κόντρα στην Φενέρ (vid)

Δείτε την παρακάμερα της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού κόντρα στην Φενέρ για το Super Cup της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός σε παιχνίδι που θύμιζε play-off Εuroleague επικράτησε της Φενέρ με 92-90 και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Super Cup εκεί όπου περιμένει η Ρεάλ Μαδρίτης η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο της Ντουμπάι.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ παρουσίασε την παρακάμερα της αναμέτρησης με πλάνα από τις αντιδράσεις από πάγκο και εξέδρα, αλλά και την ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια.

Ο Έλληνας προπονητής είπε στους παίκτες του: «Όταν επιστρέψαμε στις βασικές αρχές του μπάσκετ, αμυνθήκαμε, πήραμε ριμπάουντ, μοιράσαμε την μπάλα, επιστρέψαμε στο παιχνίδι και νικήσαμε. Είναι πολύ σημαντικό, ας μείνουμε ενωμένοι, έχουμε έναν τελικό, μία ευκαιρία να κερδίσουμε ένα τρόπαιο»