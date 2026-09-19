Στο ύψος του ο Τσιτσιπάς, ισοφάρισε η Ελλάδα

Συνεπής ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε στα δύο σετ τον Νόρμπερτ Γκόμπος και το Davis Cup tie απέναντι στη Σλοβακία είναι πλέον στο 1-1.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας λύγισε τον μαχητικό Σλοβάκο (Νο.353) με 7-6(3), 6-4 σε 1 ώρα και 46 λεπτά και έδωσε στην εθνική ομάδα την πρώτη της νίκη στο Κόσιτσε.

Η μονομαχία για την πρόκριση στους qualifiers θα συνεχιστεί αύριο (20/9) στις 11 το πρωί με το διπλό και θα ακολουθήσουν οι αγώνες Μόλτσαν-Τσιτσιπάς και Γκόμπος-Σακελλαρίδης (αν χρειαστεί).

Περνάει στην επόμενη φάση όποια ομάδα συμπληρώσει τρεις νίκες, ενώ η ηττημένη θα παλέψει τον Φεβρουάριο για τη θέση της στο World Group I.

Ο Στέφανος δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στις συνθήκες και χρειάστηκε να κάνει ένα εξαιρετικό τάι μπρέικ στο πρώτο σετ για να πάρει προβάδισμα στο σκορ, κόντρα σε έναν αντίπαλο που δεν είχε να χάσει τίποτα και έπαιξε πολύ ψυχωμένα μπροστά στο κοινό του!

Στο δεύτερο σετ ο 28χρονος τενίστας πήρε γρήγορο προβάδισμα και όλα φάνηκαν να ξεκαθαρίζουν, ωστόσο... από το πουθενά ο 36χρονος Σλοβάκος πήρε πίσω το μπρέικ και ισοφάρισε σε 4-4 μέσα σε αποθέωση.

Ο Στέφανος έμεινε ψύχραιμος παρά το 0-30 στο σερβίς του, κράτησε για το 5-4 και έκλεισε τον αγώνα πετυχαίνοντας άλλο ένα μπρέικ.

Είναι ο ηγέτης της εθνικής και μόνο με δικές του νίκες η ομάδα θα έχει ελπίδες πρόκρισης στους qualifiers για πρώτη φορά στην ιστορία!

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Στέφανος συνεργάστηκε με τον Απόστολο Τσιτσιπά, τον αρχηγό της ελληνικής αποστολής, για πρώτη φορά μετά το Roland Garros.