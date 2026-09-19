Δούκας για Βοτανικό: «Είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος, θέλουμε να είναι έτοιμο το γήπεδο τον Σεπτέμβριο»

Ο Χάρης Δούκας τόνισε πως οι εργασίες στον Βοτανικό προχωρούν με... χίλια και όλα είναι εντός χρονοδιαγράμματος, ώστε ο Παναθηναϊκός να μπει στο νέο του γήπεδο τον Σεπτέμβριο.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων μίλησε στον «bwin ΣΠΟΡ FM 94.6» για την παρουσία των παλαίμαχων άσων στην εκδήλωση του ΠΣΑΠΠ και το τουρνουά, ενώ ρωτήθηκε και για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, εξηγώντας πως όλα βαίνουν εντός χρονοδιαγράμματος.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Για την εκδήλωση του ΠΣΑΠΠ και το Football Unity Festival:



«Είναι πολύ ωραία η εκδήλωση, είναι χαρά και τιμή να στηρίζουμε τον ΠΣΑΠΠ στα 50 χρόνια. Μας αρέσει τόσο πολύ που λέμε μήπως βρούμε μια διαδικασία να διοργανώνουμε κάθε χρόνο. Βλέπεις τους legends να παίζουν και έχει πολύ κόσμο. Μπράβο που στηρίζετε αυτή την προσπάθεια. Μας αρέσει τόσο πολύ που θα θέλουμε να το διοργανώνουμε κάθε χρόνο».



Για τους παλαίμαχους που συμμετέχουν στο τουρνουά:



«Καθόμουν με τον κόσμο και μου έλεγαν “περιμένω τον Ζιοβάνι”. Είναι μάγος. Θέλω να το πάρει ο Ογκουνσότο. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Κατσουράνης. Είναι αμυντικό χαφ που μπορεί να παίξει μέχρι και δεκάρι».



Για την πορεία των εργασιών στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού:



«Σήμερα το πρωί περάσαμε από το γήπεδο. Είναι κάθε μέρα διαφορετικό, τρέχουμε με χίλια. Θέλουμε να είναι έτοιμο το γήπεδο τον Σεπτέμβριο για να μπει. Είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος».