Άνετη νίκη για την K15 της ΑΕΚ

Εύκολο έργο είχε η Κ15 της ΑΕΚ που διέλυσε 4-0 τον Βόλο στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Υποδομών (Κ15) της Super League στις εγκαταστάσεις των Σπάτων.

Τα πράγματα απλοποιήθηκαν από το πρώτο ημίχρονο για την ΑΕΚ με την πολύ καλή απόδοση των παικτών της. Το σκορ άνοιξε στο 3' με εντυπωσιακό σουτ του Δημητρούλα λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Το 2-0 έγινε στο 29' με τον Ντάνο μετά από κάθετη πάσα του Ζορμπαλά και το ημίχρονο έληξε με με 3-0, με σκόρερ τον Δημητσάντο στο 40+2' από απευθείας εκτέλεση κόρνερ!



Στις αρχές του β' μέρους (43') ο Δροσάκης έχασε μεγάλη ευκαιρία για τέταρτο γκολ, όμως αυτό ήρθε τελικά στο 58’, με τον Ζορμπαλά να κάνει ωραία ενέργεια και να δίνει έτοιμο γκολ στον Δροσάκη για να διαμορφώσει αυτός το τελικό 4-0.



ΑΕΚ (Γιώργος Νάτσης): Κολέτσος, Φαλτσέτας, Σιδέρης (41' Παπαπαναγιώτου) Παπαδογιωργάκης, Καραγιάννης (67' Τυρμπετάρι) Αναστασόπουλος (60' Μπαλάσκας) Ντάνος (67' Μπάρδης) Δημητρούλας, Δημητσάντος (60' Σοφιανίδης) Ζορμπαλάς, Δροσάκης.