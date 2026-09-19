Τα πράγματα απλοποιήθηκαν από το πρώτο ημίχρονο για την ΑΕΚ με την πολύ καλή απόδοση των παικτών της. Το σκορ άνοιξε στο 3' με εντυπωσιακό σουτ του Δημητρούλα λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Το 2-0 έγινε στο 29' με τον Ντάνο μετά από κάθετη πάσα του Ζορμπαλά και το ημίχρονο έληξε με με 3-0, με σκόρερ τον Δημητσάντο στο 40+2' από απευθείας εκτέλεση κόρνερ!
Στις αρχές του β' μέρους (43') ο Δροσάκης έχασε μεγάλη ευκαιρία για τέταρτο γκολ, όμως αυτό ήρθε τελικά στο 58’, με τον Ζορμπαλά να κάνει ωραία ενέργεια και να δίνει έτοιμο γκολ στον Δροσάκη για να διαμορφώσει αυτός το τελικό 4-0.
ΑΕΚ (Γιώργος Νάτσης): Κολέτσος, Φαλτσέτας, Σιδέρης (41' Παπαπαναγιώτου) Παπαδογιωργάκης, Καραγιάννης (67' Τυρμπετάρι) Αναστασόπουλος (60' Μπαλάσκας) Ντάνος (67' Μπάρδης) Δημητρούλας, Δημητσάντος (60' Σοφιανίδης) Ζορμπαλάς, Δροσάκης.
Άνετη νίκη για την K15 της ΑΕΚ
Τα πράγματα απλοποιήθηκαν από το πρώτο ημίχρονο για την ΑΕΚ με την πολύ καλή απόδοση των παικτών της. Το σκορ άνοιξε στο 3' με εντυπωσιακό σουτ του Δημητρούλα λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Το 2-0 έγινε στο 29' με τον Ντάνο μετά από κάθετη πάσα του Ζορμπαλά και το ημίχρονο έληξε με με 3-0, με σκόρερ τον Δημητσάντο στο 40+2' από απευθείας εκτέλεση κόρνερ!