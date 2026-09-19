Το πρόγραμμα του Κολοσσού στο FIBA Europe Cup

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κολοσσού και το αναλυτικό πρόγραμμα:
Η ομάδα μας θα δώσει συνολικά δέκα αγώνες, με πέντε εντός και πέντε εκτός έδρας, στο πλαίσιο του ομίλου της διοργάνωσης.
Η ευρωπαϊκή διαδρομή ξεκινά στη Ρόδο την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, με τον Κολοσσό H Hotels Collection να υποδέχεται την Craiova, ενώ η τελευταία αγωνιστική της Regular Season είναι προγραμματισμένη για τις 23 Δεκεμβρίου, επίσης στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας, απέναντι στη Rilski.
Όλοι οι εντός έδρας αγώνες του Κολοσσού H Hotels Collection θα διεξάγονται στις 18:00.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
1η αγωνιστική – Τετάρτη 7 Οκτωβρίου – 18:00
Κολοσσός H Hotels – Craiova
2η αγωνιστική – Τετάρτη 14 Οκτωβρίου
Gence BC – Κολοσσός H Hotels
3η αγωνιστική – Τετάρτη 21 Οκτωβρίου
Sporting CP – Κολοσσός H Hotels
4η αγωνιστική – Τετάρτη 28 Οκτωβρίου – 18:00
Κολοσσός H Hotels – Erokspor
5η αγωνιστική – Τετάρτη 4 Νοεμβρίου
Rilski – Κολοσσός H Hotels
6η αγωνιστική – Τετάρτη 11 Νοεμβρίου
Craiova – Κολοσσός H Hotels
7η αγωνιστική – Τετάρτη 18 Νοεμβρίου – 18:00
Κολοσσός H Hotels – Gence BC
8η αγωνιστική – Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου – 18:00
Κολοσσός H Hotels – Sporting CP
9η αγωνιστική – Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου
Erokspor – Κολοσσός H Hotels
10η αγωνιστική – Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου – 18:00
Κολοσσός H Hotels – Rilski
Ραντεβού στη Ρόδο για τις ευρωπαϊκές μας μάχες!
Η ομάδα μας ετοιμάζεται για δέκα δυνατές αναμετρήσεις στην ευρωπαϊκή σκηνή και θέλει τον κόσμο του Κολοσσού στο πλευρό της σε κάθε βήμα.
Νέα σεζόν. Νέοι στόχοι. Νέα ευρωπαϊκή πρόκληση.