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Το πρόγραμμα του Κολοσσού στο FIBA Europe Cup

Μπάσκετ
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Ο Κολοσσός H Hotels Collection συνεχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι και πλέον είναι γνωστό το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων του στη Regular Season του FIBA Europe Cup 2026-2027.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κολοσσού και το αναλυτικό πρόγραμμα: 

Η ομάδα μας θα δώσει συνολικά δέκα αγώνες, με πέντε εντός και πέντε εκτός έδρας, στο πλαίσιο του ομίλου της διοργάνωσης.

Η ευρωπαϊκή διαδρομή ξεκινά στη Ρόδο την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, με τον Κολοσσό H Hotels Collection να υποδέχεται την Craiova, ενώ η τελευταία αγωνιστική της Regular Season είναι προγραμματισμένη για τις 23 Δεκεμβρίου, επίσης στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας, απέναντι στη Rilski.

Όλοι οι εντός έδρας αγώνες του Κολοσσού H Hotels Collection θα διεξάγονται στις 18:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η αγωνιστική – Τετάρτη 7 Οκτωβρίου – 18:00
Κολοσσός H Hotels – Craiova

2η αγωνιστική – Τετάρτη 14 Οκτωβρίου
Gence BC – Κολοσσός H Hotels

3η αγωνιστική – Τετάρτη 21 Οκτωβρίου
Sporting CP – Κολοσσός H Hotels

4η αγωνιστική – Τετάρτη 28 Οκτωβρίου – 18:00
Κολοσσός H Hotels – Erokspor

5η αγωνιστική – Τετάρτη 4 Νοεμβρίου
Rilski – Κολοσσός H Hotels

6η αγωνιστική – Τετάρτη 11 Νοεμβρίου
Craiova – Κολοσσός H Hotels

7η αγωνιστική – Τετάρτη 18 Νοεμβρίου – 18:00
Κολοσσός H Hotels – Gence BC

8η αγωνιστική – Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου – 18:00
Κολοσσός H Hotels – Sporting CP

9η αγωνιστική – Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου
Erokspor – Κολοσσός H Hotels

10η αγωνιστική – Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου – 18:00
Κολοσσός H Hotels – Rilski

 

Ραντεβού στη Ρόδο για τις ευρωπαϊκές μας μάχες!

Η ομάδα μας ετοιμάζεται για δέκα δυνατές αναμετρήσεις στην ευρωπαϊκή σκηνή και θέλει τον κόσμο του Κολοσσού στο πλευρό της σε κάθε βήμα.

Νέα σεζόν. Νέοι στόχοι. Νέα ευρωπαϊκή πρόκληση.

Το πρόγραμμα του Κολοσσού στο FIBA Europe Cup