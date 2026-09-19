Το πρόγραμμα του Κολοσσού στο FIBA Europe Cup

Ο Κολοσσός H Hotels Collection συνεχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι και πλέον είναι γνωστό το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων του στη Regular Season του FIBA Europe Cup 2026-2027.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κολοσσού και το αναλυτικό πρόγραμμα:

Η ομάδα μας θα δώσει συνολικά δέκα αγώνες, με πέντε εντός και πέντε εκτός έδρας, στο πλαίσιο του ομίλου της διοργάνωσης.

Η ευρωπαϊκή διαδρομή ξεκινά στη Ρόδο την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, με τον Κολοσσό H Hotels Collection να υποδέχεται την Craiova, ενώ η τελευταία αγωνιστική της Regular Season είναι προγραμματισμένη για τις 23 Δεκεμβρίου, επίσης στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας, απέναντι στη Rilski.

Όλοι οι εντός έδρας αγώνες του Κολοσσού H Hotels Collection θα διεξάγονται στις 18:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η αγωνιστική – Τετάρτη 7 Οκτωβρίου – 18:00

Κολοσσός H Hotels – Craiova

2η αγωνιστική – Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Gence BC – Κολοσσός H Hotels

3η αγωνιστική – Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

Sporting CP – Κολοσσός H Hotels

4η αγωνιστική – Τετάρτη 28 Οκτωβρίου – 18:00

Κολοσσός H Hotels – Erokspor

5η αγωνιστική – Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

Rilski – Κολοσσός H Hotels

6η αγωνιστική – Τετάρτη 11 Νοεμβρίου

Craiova – Κολοσσός H Hotels

7η αγωνιστική – Τετάρτη 18 Νοεμβρίου – 18:00

Κολοσσός H Hotels – Gence BC

8η αγωνιστική – Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου – 18:00

Κολοσσός H Hotels – Sporting CP

9η αγωνιστική – Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου

Erokspor – Κολοσσός H Hotels

10η αγωνιστική – Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου – 18:00

Κολοσσός H Hotels – Rilski

Ραντεβού στη Ρόδο για τις ευρωπαϊκές μας μάχες!

Η ομάδα μας ετοιμάζεται για δέκα δυνατές αναμετρήσεις στην ευρωπαϊκή σκηνή και θέλει τον κόσμο του Κολοσσού στο πλευρό της σε κάθε βήμα.

Νέα σεζόν. Νέοι στόχοι. Νέα ευρωπαϊκή πρόκληση.