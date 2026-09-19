Παναθηναϊκός: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την Εμλάκ Κονούτ

Το «τριφύλλι» συμμετέχει στα προκριματικά της διοργάνωσης με μεγάλο στόχο την πρόκριση στην κορυφαία σκηνή του μπάσκετ γυναικών.

Σύμφωνα με το σύστημα διεξαγωγής των προκριματικών, οι δώδεκα ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερα brackets. Mε τρεις ομάδες σε καθένα από αυτά.

Η νικήτρια ομάδα κάθε bracket θα προκριθεί στη φάση των ομίλων. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Εμλάκ Κονούτ από την Τουρκία και στη συνέχεια, αν προκριθεί, θα παίξει με την Τζιρόνα για το εισιτήριο για τους ομίλους της EuroLeague women. Πριν απο λίγο κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα, που θα γίνει στον Χολαργό.

H ανακοίνωση του ΑΟ

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει τη διάθεση των εισιτηρίωνγια τη μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση της γυναικείας ομάδας μπάσκετ απέναντι στην Emlak Konut, στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης της EuroLeague Women.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:30 στο κλειστό του Χολαργού.

Κλείστε τα εισιτήριά σας στον ακόλουθο σύνδεσμο:



*Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας έχουν κανονικά δικαίωμα εισόδου.