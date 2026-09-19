Νίκησε την Καλαμάτα η Κ15 του Παναθηναϊκού

Πραγματοποιώντας καλή εμφάνιση, η Κ15 του Παναθηναϊκού νίκησε με 2-0 την Καλαμάτα και έκανε το «2Χ2» στο Πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Σταύρου Αμανατίδη πήρε από τα πρώτα λεπτά τον έλεγχο του αγώνα, πιέζοντας την Καλαμάτα και αναζητώντας το γρήγορο προβάδισμα. Η υπεροχή του «Τριφυλλιού» απέδωσε καρπούς στο 27’, όταν οι «πράσινοι» κυκλοφόρησαν όμορφα την μπάλα, ο Βουρλούμης έκανε το γύρισμα προς το δεύτερο δοκάρι και ο Καλύβας με ψύχραιμο πλασέ άνοιξε το σκορ.

Ο Παναθηναϊκός διατήρησε την πρωτοβουλία μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το προβάδισμα.

Η εικόνα της αναμέτρησης παρέμεινε ίδια και μετά την ανάπαυλα, με τους παίκτες του Αμανατίδη να δημιουργούν κι άλλες καλές στιγμές. Το δεύτερο γκολ ήρθε τελικά στο 70’, όταν ο Μετούσι πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική προσπάθεια και ο Πελέκης ολοκλήρωσε τη φάση με εύστοχο πλασέ για το 2-0.

Μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, το «Τριφύλλι» είχε ευκαιρίες για να δώσει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη του, χωρίς πάντως να αλλάξει το σκορ.

Έτσι, η Κ15 του Παναθηναϊκού συνδύασε ακόμα μία πολύ καλή εμφάνιση με τους τρεις βαθμούς και έκανε το «2Χ2» στο ξεκίνημα της σεζόν.

Παναθηναϊκός: Λιτός, Μετούσι (70΄ Χατζηαρτεμίου), Μαντζιαρίδης (70΄ Μουνιέ), Βεγλεκτσής, Ξυγκόρος, Μπλέτσας, Καλύβας (50΄ Κάμπος), Πελέκης, Σκρέτας (65΄ Μπαντουράκης), Σταυρόπουλος (50΄ Τριανταφυλλίδης), Βουρλούμης.

Καλαμάτα: Βαρέλας, Αθανασουλόπουλος, Μπαρούνης, Παυλής, Κρητικός, Κουσκούρης, Ηλιόπουλος, Παυλόπουλος, Καρολεμέας, Καρύδης, Γκιοκπάλι.