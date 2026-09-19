Παπανικολάου: «Με την ίδια… πείνα για διακρίσεις»

Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε για τους στόχους του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν στο σχετικό αφιέρωμα της Stoiximan GBL.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο αρχηγός των ερυθρολεύκων στις δηλώσεις του:

«Η περσινή χρονιά μας άφησε πολύ όμορφες αναμνήσεις. Καταφέραμε να πετύχουμε σημαντικά πράγματα, να κατακτήσουμε την EuroLeague, το ελληνικό πρωτάθλημα και το Super Cup και να ζήσουμε μεγάλες στιγμές μαζί με τον κόσμο μας.

Όμως, ότι πετύχαμε πέρσι ανήκει πλέον στην ιστορία και αν θέλουμε να ζήσουμε ξανά ανάλογες στιγμές, πρέπει να τα κερδίσουμε όλα ξανά από την αρχή.

Ως ομάδα διατηρούμε την ίδια «πείνα» για διακρίσεις και στόχος μας είναι να διεκδικήσουμε όλους τους τίτλους».