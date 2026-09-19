Βαλκανικό πρωτάθλημα: Σάρωσαν τα μετάλλια οι Έλληνες αθλητές

Ένα ασημένιο και δύο χάλκινα μετάλλια είναι ο τελικός απολογισμός της ελληνικής επιτραπέζιας αντισφαίρισης στα ατομικά αγωνίσματα του Βαλκανικού πρωταθλήματος 2026, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα (19/09) στο Σεράγεβο.

Ύστερα από πέντε μέρες γεμάτης δράσης το τελευταίο κομμάτι στο Sports Hall Olimpic Sports Center Ramiz Salćin είχε τους Γεράσιμο Χατζηλυγερούδη/Αλέξανδρο Μαδέση να κατακτούν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό ανδρών, την Ιωάννα Γερασιμάτου να έρχεται 3η στο απλό γυναικών και τη Δήμητρα-Θωμαΐδα Τσεκούρα να είναι επίσης 3η στο διπλό γυναικών με συμπαίκτρια τη Ρουμάνα Αντρέα Τζίφκου.

Για όλα τα παιδιά συνιστούν υψηλή διάκριση οι συγκεκριμένες θέσεις ενώ θυμίζουμε ότι στο ομαδικό προηγήθηκε το χάλκινο μετάλλιο της εθνικής ανδρών. Στην ομάδα ήταν και ο Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, που δεν πήρε μέρος στα ατομικά, στην αποστολή των γυναικών ήταν και η Μαλαματένια Παπαδημητρίου, ενώ στην τεχνική καθοδήγηση βρέθηκαν οι ομοσπονδιακοί προπονητές Χρήστος Λάμης (στους άνδρες) και Κωνσταντίνος Κωστόπουλος (στις γυναίκες).

Στο διπλό ανδρών ο Χατζηλυγερούδης και ο Μαδέσης είχαν προχωρήσει χτες με δύο δύσκολες νίκες σε ταμπλό των «16». Το πρωί ήταν έτοιμοι για αμφίρροπο ημιτελικό με τους Σέρβους Ντιμίτρι Λέβαγιατς/Νεμάνια Ντίλας, αλλά τελικά πήραν την πρόκριση χωρίς κόπο. Οι αντίπαλοι δεν μπήκαν στο τραπέζι διότι αρρώστησε ο Λέβαγιατς και γι’ αυτόν τον λόγο κρίθηκε άνευ αγώνα και ο ημιτελικός του στο απλό.

Στην πρώτη τους παρουσία σε τελικό Βαλκανικού πρωταθλήματος στο συγκεκριμένο αγώνισμα οι Χατζηλυγερούδης/Μαδέσης χρειάζονταν υπέρβαση. Αντιμετώπισαν τους Μολδαβούς Αντρέι Πουτουντίκα/Βλάντισλαβ Ούρσου, που ήταν 1ο φαβορί και γνωρίζονται άριστα μεταξύ τους. Το ελληνικό επιθετικό δίδυμο δεν μπόρεσε να κάνει το παιχνίδι του, οι δυο αριστερόχειρες αντίπαλοι ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί και ήρθε ήττα με 3-0 σετ (3-11, 4-11, 5-11).

Με την καθοριστική βοήθεια των Ελλήνων προπονητών κατέστη δυνατή η απευθείας ιντερνετική μετάδοση του τελικού μέσα από το κανάλι της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. στο youtube. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τον αγώνα στο παρακάτω λινκ

https://www.youtube.com/watch?v=R7U3d88fMo0&t=4s

Ενδεικτικό της μεγάλης αξίας του Ούρσου και του Πουτουντίκα είναι το γεγονός ότι στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Λονδίνου την περασμένη άνοιξη εκείνοι πρωταγωνίστησαν στη νίκη με 3-2 επί της εθνικής μας ομάδας ανδρών, που έκρινε την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό. Να προστεθεί ότι πριν από δύο χρόνια στην ίδια πόλη ήταν φιναλίστ στον τελικό του διπλού ανδρών στο Βαλκανικό πρωτάθλημα ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος και ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης.

Στο απλό γυναικών η Γερασιμάτου ήταν επίσης ξεκάθαρο αουτσάιντερ στον ημιτελικό με την Αντίνια Ντιακόνου. Η Ρουμάνα άρχισε ως 1ο φαβορί κι έφτασε στο χρυσό μετάλλιο. Είναι αθλήτρια διεθνούς κλάσης με πολλές περγαμηνές από τις μικρές ηλικίες και το 2024 μετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Η Γερασιμάτου ήταν πολύ πιεστική στο 1ο σετ και το έχασε με οριακή διαφορά. Στα επόμενα η Ντιακόνου έλεγξε καλύτερα το ματς κι έφτασε στο 4-0, πάντως η αριστερόχειρας πρωταθλήτριά μας δεν υστέρησε σε κανένα σημείο (9-11, 6-11, 5-11, 6-11). Το χάλκινο μετάλλιο αποτελεί την υψηλότερη ατομική της διάκριση. Θυμίζουμε ότι στην πορεία της είχε αρχικά τη 2η θέση στον προκριματικό της όμιλο (2 νίκες – 1 ήττα) και στη συνέχεια 2 ακόμα νίκες στο ταμπλό των «16».

Στο διπλό γυναικών η Τσεκούρα και η συμπαίκτριά της Αντρέα Τζίφκου ανέλαβαν στην 4άδα κι άλλη πολύ δύσκολη αποστολή μετά τις νίκες στους δύο γύρους της Παρασκευής. Βρήκαν μπροστά τους τις Μαρία Γιόβκοβα/Καλίνα Χρίστοβα από τη Βουλγαρία (3ο φαβορί), αθλήτριες πολύ γνωστές και στο ελληνικό κοινό από τη θητεία τους στα διασυλλογικά μας πρωταθλήματα. Το ελληνορουμανικό δίδυμο συνέχισε με καλή συνεργασία, όμως οι αντίπαλες είχαν τον τελευταίο λόγο σε όλες τις κρίσιμες στιγμές για να κριθεί το ματς στα τρία σετ (10-12, 7-11, 7-11). Για την Τσεκούρα, που έχει διεθνείς συμμετοχές από τις μικρές ηλικίες, αυτό είναι το πρώτο μετάλλιο σε επίπεδο γυναικών.

Στο αγώνισμα πήραν την 1η θέση οι Τουρκάλες Μπανού Σίμσεκ και Μπούσρα Ντεμίρ. Στο απλό ανδρών πρώτευσε ο Μολδαβός Ούρσου κι έφυγε από το Σεράγεβο με τέσσερα χρυσά μετάλλια!