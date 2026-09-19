Ματς «θρίλερ» στη Σουρωτή με τον ΠΑΟΚ να ανοίγει το σκορ στο 86' και τον Παναιτωλικό να ισοφαρίζει με τον τερματοφύλακά του στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων για το τελικό 1-1 για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League K17.

Ισόπαλοι με 1-1 αναδείχθηκαν ΠΑΟΚ και Παναιτωλικός στη Σουρωτή, σε ένα παιχνίδι με δραματικό φινάλε για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League K17. Ο Δικέφαλος βρήκε το γκολ στο 86ο λεπτό, όμως οι φιλοξενούμενοι είχαν την τελευταία λέξη, ισοφαρίζοντας στο 90+9’ με τον τερματοφύλακά τους!

Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που απείλησε από νωρίς, με τον Δουραλή να δοκιμάζει ένα πανέμορφο σουτ που πέρασε λίγο άουτ. Στο 32’ ο Κακάλης έκανε ωραία ενέργεια και σέντρα, όμως ο Πριόβολος δεν κατάφερε να βρει στόχο. Με την έναρξη του δεύτερου μέρους οι δύο τους συνεργάστηκαν ξανά, με νέα σέντρα του Κακάλη και προσπάθεια του Πριόβολου που κατέληξε άουτ.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία ήρθε στο 54’. Ο Νέτο εκτέλεσε εξαιρετικά το κόρνερ, ο Νικηφόρος πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Δύο λεπτά αργότερα το σουτ του Κακάλη πέρασε ψηλά, ενώ στο 58’ ο Νέτο εξαπέλυσε δυνατό σουτ, αναγκάζοντας τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού σε εντυπωσιακή επέμβαση.

Η πίεση του ΠΑΟΚ κορυφώθηκε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα με συνεχόμενα κόρνερ. Έπειτα από διαδοχικές επιθέσεις και πραγματική πολιορκία της αντίπαλης περιοχής, ο Κογκαλίδης βρέθηκε στο σωστό σημείο και από κοντά έκανε το 1-0 στο 86’.

Κι ενώ όλα έδειχναν νίκη του Δικεφάλου, στο 90+9’ ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού, Σιμάκης, προωθήθηκε στην τελευταία φάση και με κοντινή προβολή διαμόρφωσε το τελικό 1-1, ο οποίος δυστυχώς στη συνέχεια υπέστη κάταγμα στο χέρι του.

* Περαστικά στον Σιμάκη, αλλά και στον Σαλαγιάννη που τραυματίστηκε στον αυχένα. Και τα δύο παιδιά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.