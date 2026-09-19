Superbet: Προηγήθηκε με +10 ο Ολυμπιακός στον τελικό με την Ρεάλ; ΤΑΜΕΙΟ!

Μία νίκη μακριά από τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Μία ακόμη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για τον Ολυμπιακό. Και στη Superbet, ο μεγάλος τελικός συνοδεύεται από 10UP* υπέρ του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του EuroLeague Basketball SuperCup, επικρατώντας με 92-90 σε ένα μεγάλο ντέρμπι στο Άμπου Ντάμπι και εξασφάλισε το εισιτήριο για τον πρώτο τελικό στην ιστορία της νέας διοργάνωσης.

Τώρα απέναντί του βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο ομάδες συναντιούνται το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 20:00 ώρα Ελλάδας, στην Etihad Arena του Άμπου Ντάμπι, με έναν ολοκαίνουργιο ευρωπαϊκό τίτλο να περιμένει τον νικητή.

Μπροστά με 10 πόντους ο Ολυμπιακός; Πληρώθηκες*!

Το 10UP* επιστρέφει για τη μεγαλύτερη αναμέτρηση του διημέρου και βάζει ξανά στο επίκεντρο τους «ερυθρόλευκους».

Η λογική παραμένει απλή:

Αν ο Ολυμπιακός προηγηθεί με 10 πόντους σε οποιοδήποτε σημείο του τελικού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, τα επιλέξιμα στοιχήματα νίκης του πληρώνονται πρόωρα ως κερδισμένα, ανεξάρτητα από την τελική έκβαση της αναμέτρησης * .

10-0, 30-20, 65-55… Δεν έχει σημασία πότε θα έρθει.

Η διαφορά φτάνει στο +10 υπέρ του Ολυμπιακού; Το 10UP* ενεργοποιείται!

Μία ειδική ενέργεια της Superbet για έναν τελικό όπου κάθε κατοχή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Ξανά Ολυμπιακός – Ρεάλ με τρόπαιο στη μέση

Το ζευγάρι μόνο άγνωστο δεν είναι.

Μερικούς μήνες μετά τον μεγάλο τελικό της EuroLeague 2026, Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκονται ξανά απέναντι με έναν ευρωπαϊκό τίτλο στη μέση.

Τον περασμένο Μάιο, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό και είχαν επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας την τέταρτη EuroLeague της ιστορίας τους.

Τώρα, λίγους μήνες αργότερα, οι δύο ομάδες συναντιούνται ξανά. Ίδιοι αντίπαλοι. Νέος τελικός. Νέο τρόπαιο. Και ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του την ευκαιρία να ξεκινήσει τη νέα αγωνιστική περίοδο ακριβώς όπως ολοκλήρωσε την προηγούμενη: σηκώνοντας ευρωπαϊκό τίτλο.

Από το θρίλερ με τη Φενέρ στον μεγάλο τελικό

Η θέση στον τελικό μόνο εύκολα δεν ήρθε. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να δώσει μεγάλη μάχη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, με το παιχνίδι να κρίνεται στις τελευταίες κατοχές. Ο Εβάν Φουρνιέ έδωσε την ώθηση στην αντεπίθεση των Πειραιωτών και πέτυχε το καθοριστικό καλάθι στο τελευταίο λεπτό, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να φτάνει τελικά στη νίκη με 92-90 και να γίνεται η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει θέση σε τελικό EuroLeague Basketball SuperCup.

Η πρώτη αποστολή ολοκληρώθηκε. Τώρα απομένει μία.

Για τον πρώτο SuperCup της ιστορίας

Η πρώτη διοργάνωση του EuroLeague Basketball SuperCup συγκέντρωσε στο Άμπου Ντάμπι τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, τη Φενέρμπαχτσε, τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Dubai Basketball, με Final Four format και έναν ολοκαίνουργιο τίτλο να προστίθεται στο ευρωπαϊκό καλεντάρι.

Το βράδυ του Σαββάτου, όμως, απομένουν δύο διεκδικητές. Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν την ευκαιρία να γράψουν ξανά ιστορία και να γίνουν οι πρώτοι κάτοχοι του EuroLeague Basketball SuperCup.

Και στη Superbet, ο μεγάλος τελικός έχει 10UP* υπέρ του Ολυμπιακού, Super αποδόσεις*, Live Στοίχημα και ειδικές αγορές* για την αναμέτρηση και τους πρωταγωνιστές της.

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 20:00.

Μία νίκη. Ένα τρόπαιο. Μία θέση στην ιστορία ως ο πρώτος SuperCup πρωταθλητής.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.