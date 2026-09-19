Aνανέωσε με τον ΠΑΟΚ και πηγαίνει δανεικός στη Μύκονο ο Ιατρίδης

Ο ΠΑΟΚ ανανέωσε το συμβόλαιο του Κωνσταντίνου Ιατρίδη και τον παραχωρεί δανεικό στη Μύκονο, προκειμένου να πάρει παραπάνω παιχνίδια στα πόδια του.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Ιατρίδη για δύο ακόμη χρόνια και ταυτόχρονα τον δανεισμό του για την επόμενη σεζόν στη Μύκονο Betsson BC.

Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης εντάχθηκε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ σε ηλικία 13 ετών και ακολούθησε όλα τα ηλικιακά στάδια των τμημάτων υποδομής, φτάνοντας μέχρι την πρώτη ομάδα, με την οποία αγωνίστηκε για πρώτη φορά το 2019, σε ηλικία 17,5 ετών. Με την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών, ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης θα παραμείνει στο δυναμικό του ΠΑΟΚ έως και τη σεζόν 2028-29.

Για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, ο 25χρονος φόργουορντ θα αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού στη Μύκονο Betsson BC, συμμετέχοντας στη Stoiximan GBL.