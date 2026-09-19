Η κλήρωση της Σάκκαρη στη Σιγκαπούρη

Από τη Σιγκαπούρη θα ξεκινήσει την «εκστρατεία» της στην Ασία η Μαρία Σάκκαρη.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.33) θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο 500άρι της WTA και η πρώτη της αντίπαλος είναι η Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα, Νο.161 στον κόσμο.

Αν περάσει στον δεύτερο γύρο, λογικά θα βρει εκεί την Κριστίνα Μλαντένοβιτς, ενώ η πιθανότερη αντίπαλος στα προημιτελικά είναι η Αμάντα Ανισιμόβα.

Όποια παίκτρια περάσει στα ημιτελικά, λογικά θα συναντήσει την Αλεξάντρα Ιάλα, Νο.3 του ταμπλό.

Επικεφαλής της διοργάνωσης είναι η Μίρα Αντρέεβα, που έχει στην πλευρά της τις Ελίζ Μέρτενς και Μάγια Χβαλίνσκα.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν τη Δευτέρα (21/9).

Τα πιθανά προημιτελικά με βάση την κατάταξη:

Μίρα Αντρέεβα [1] – Λέιλα Φερνάντες [6]

Ελίζ Μέρτενς [4] – Μάγια Χβαλίνσκα [5]

Αλεξάντρα Ιάλα [3] – Ντόνα Βέκιτς [8]

Αμάντα Ανισιμόβα [2] – Μαρία Σάκκαρη [7]