Η κλήρωση της Σάκκαρη στη Σιγκαπούρη

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.33) θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο 500άρι της WTA και η πρώτη της αντίπαλος είναι η Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα, Νο.161 στον κόσμο.
Αν περάσει στον δεύτερο γύρο, λογικά θα βρει εκεί την Κριστίνα Μλαντένοβιτς, ενώ η πιθανότερη αντίπαλος στα προημιτελικά είναι η Αμάντα Ανισιμόβα.
Όποια παίκτρια περάσει στα ημιτελικά, λογικά θα συναντήσει την Αλεξάντρα Ιάλα, Νο.3 του ταμπλό.
Επικεφαλής της διοργάνωσης είναι η Μίρα Αντρέεβα, που έχει στην πλευρά της τις Ελίζ Μέρτενς και Μάγια Χβαλίνσκα.
Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν τη Δευτέρα (21/9).
Τα πιθανά προημιτελικά με βάση την κατάταξη:
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Μίρα Αντρέεβα [1] – Λέιλα Φερνάντες [6]
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Ελίζ Μέρτενς [4] – Μάγια Χβαλίνσκα [5]
- Αλεξάντρα Ιάλα [3] – Ντόνα Βέκιτς [8]
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Αμάντα Ανισιμόβα [2] – Μαρία Σάκκαρη [7]
Singapore WTA 500 draw 🚨— alex | #2inSingapore (@naolitos) September 19, 2026
Alex Eala is seed #3 and receives a R1 BYE
R2 against Prozorova/Costoulas
Leylah can play Tjen or Parks R2 oh they rigged the draw 😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/uWlTdOXcdd