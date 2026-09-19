Την πρώτη νίκη αναζητούν στο Περιστέρι, αήττητη παραμένει η Σπόρτινγκ

Χωρίς νίκη είναι ακόμη στο πρωτάθλημα Ατρόμητος και Κηφισιά, έχοντας από δύο ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες και σήμερα για την 5η αγωνιστική βλέπουν ευκαιρία νίκης. Για την 7η ημέρα της Primeira Liga, η 3η Σπόρτινγκ έχει το απόλυτο εντός και φιλοξενεί την 5η Αρούκα.

Τα 4/6 παιχνίδια του Ατρομήτου με την Κηφισιά είχαν από τρία γκολ. Η ομάδα από το Περιστέρι δεν δέχτηκε γκολ στα 3 πιο πρόσφατα.

Ο Ατρόμητος ξεκίνησε με δύο δύσκολα ματς στο πρωτάθλημα, τα οποία έχασε στο γκολ: 1-0 από τον Ολυμπιακό, 2-1 από τον ΠΑΟΚ. Ακολούθησε η νίκη με 1-0 επί του Πανσερραϊκού για τη League Phase του Κυπέλλου και δύο ισοπαλίες με 1-1 στη Super League, με Καλαμάτα και Ηρακλή. Με τους Θεσσαλονικείς είχε δοκάρι και στην τελευταία φάση για να πάρει τη νίκη. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι του, την Τετάρτη, έχασε ξανά από τον ΠΑΟΚ, 1-0 στο Κύπελλο. Τραυματίες ο Κοσταρικανός μέσος Νούνιες (1 γκολ) και ο φορ Τζοβάρας. Η Κηφισιά έρχεται επίσης από εντός έδρας ήττα για τη League Phase, 0-2 από τον Παναθηναϊκό, τον οποίο είχε αντιμετωπίσει και έξι μέρες νωρίτερα για το πρωτάθλημα (1-3). Ενδιάμεσα υποδέχτηκε τον Λεβαδειακό και παραχώρησε λευκή ισοπαλία, έχοντας καλή απόδοση στο γήπεδο. Στην αποστολή ο εξτρέμ Κυριόπουλος που ήρθε ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό. Με τον Τσούμπερ να προσδίδει ποιότητα στην επίθεσή του, ο Ατρόμητος έχει τα φόντα να πάρει αποτέλεσμα από το ματς, όμως και η Κηφισιά είναι ανταγωνιστική και αντιμετωπίζει βατό αντίπαλο. Και οι δύο ομάδες έχουν στόχο τη νίκη, αλλά και ο βαθμός της ισοπαλίας μάλλον δεν θα θεωρηθεί αποτυχία.

Με πέναλτι του Κολομβιανού φορ Σουάρες, ο οποίος σκόραρε για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας προηγήθηκε στο 81’ του εκτός έδρας αγώνα με τη Φαμαλικάο, όμως η τελευταία, παρότι έμεινε με δέκα παίκτες στο 87’, έφτασε στην ισοφάριση στο 91’ με αυτογκόλ (1-1). Αλλαγή μπήκε ο Ιωαννίδης, στον πάγκο έμεινε ο Βαγιαννίδης. Πρώτη απώλεια βαθμών για τα «λιοντάρια» μετά από πέντε διαδοχικές επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένης αυτής για το Τσάμπιονς Λιγκ απέναντι στην πρωταθλήτρια Τουρκίας Γαλατάσαραϊ (3-1). Από τη δεύτερη ήττα της στη λίγκα έρχεται η Αρούκα, το εντός έδρας 1-2 από τη Σάντα Κλάρα. Δέχτηκε τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, μείωσε με την έναρξη του δευτέρου, δεν κατάφερε όμως να πάρει τον βαθμό, σε ένα ματς με 8 κίτρινες και 1 κόκκινη.

Η Αρούκα σκόραρε στους 4/6 αγώνες της, αλλά και στους 2/3 τελευταίους με αντίπαλο τη Σπόρτινγκ. Άσος και γκολ/γκολ συνθέτουν έναν πιθανό συνδυασμό.

372. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ Χ 3,39

423. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. - ΑΡΟΥΚΑ 1&G 2,67

