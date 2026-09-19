Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ Κανάλι: Δείτε το ματς live

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» το βράδυ του Σαββάτου (19/09), στις 20:00.

Δείτε παρακάτω το κανάλι μετάδοσης του αγώνα Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.

Πού θα δω το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και τι ώρα;

Ο τελικός του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο «Telekom Center Athens».

Δείτε το κανάλι για το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ!

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