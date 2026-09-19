Superbet: Ατρόμητος – Κηφισιά και Άρης – Ηρακλής ρίχνονται στη μάχη με Super αποδόσεις*!

Η νέα αγωνιστική της Super League ξεκινά το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου με δύο αναμετρήσεις και το ενδιαφέρον να μοιράζεται ανάμεσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στις 19:00, ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά, ενώ μισή ώρα αργότερα, στις 19:30, το πρόγραμμα φέρνει μία παραδοσιακή μάχη της Θεσσαλονίκης, με τον Άρη να αντιμετωπίζει τον Ηρακλή.

Δύο διαφορετικές αναμετρήσεις, τέσσερις ομάδες και οι πρώτοι βαθμοί της αγωνιστικής στο τραπέζι, με όλη τη δράση διαθέσιμη στη Superbet.

Ατρόμητος – Κηφισιά : Μάχη στο Περιστέρι

Η πρώτη σέντρα της ημέρας έρχεται στις 19:00, με τον Ατρόμητο και την Κηφισιά να συναντιούνται σε ένα παιχνίδι όπου οι τρεις βαθμοί έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Ο Ατρόμητος θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του και να επιβάλει τον δικό του ρυθμό, απέναντι σε μία Κηφισιά που θέλει να δημιουργήσει προβλήματα και να διεκδικήσει το δικό της αποτέλεσμα.

Ένα Ατρόμητος – Κηφισιά στο οποίο οι λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά και το πρώτο γκολ να αλλάξει από νωρίς τις ισορροπίες.

Στη Superbet υπάρχουν όλες οι διαθέσιμες αγορές και οι αποδόσεις* για την αναμέτρηση του Περιστερίου.

Άρης – Ηρακλής : Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μάχη

Στις 19:30, τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη.

Άρης – Ηρακλής.

Δύο ιστορικές ομάδες της πόλης βρίσκονται ξανά απέναντι, σε μία αναμέτρηση με ξεχωριστό χαρακτήρα και μεγάλη ποδοσφαιρική παράδοση.

Ο Άρης θέλει να αξιοποιήσει τη δύναμη της έδρας του, ενώ ο Ηρακλής μπαίνει σε μία απαιτητική αποστολή με στόχο να διεκδικήσει το δικό του αποτέλεσμα.

Η αναμέτρηση της Θεσσαλονίκης φέρνει αντιμέτωπες δύο φανέλες που κουβαλούν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία.

Δύο ομάδες. Μία πόλη. Ένα Άρης – Ηρακλής που έχει πάντα κάτι διαφορετικό.

Στη Superbet είναι διαθέσιμες οι αποδόσεις* και οι ειδικές αγορές* για το Άρης – Ηρακλής πριν από τη σέντρα και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Το Σάββατο ξεκινά στη Superbet

⚽ 19:00 | Ατρόμητος – Κηφισιά

🔥 19:30 | Άρης – Ηρακλής

Στη Superbet, το Ατρόμητος – Κηφισιά και το Άρης – Ηρακλής συνοδεύονται από Super αποδόσεις*, Live Στοίχημα, Bet Builder και ειδικές αγορές* πριν και κατά τη διάρκεια των αγώνων.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.



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