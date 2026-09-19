Κουαμέ: «Νίκη με τον Ηρακλή για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας»

Ο Κρίστιαν Κουαμέ, στις δηλώσεις του στη NOVA εν όψει του σημερινού (19/9) εντός έδρας ντέρμπι του Άρη με τον Ηρακλή, τόνισε ότι η νίκη είναι επιτακτική για τους “κίτρινους”, για να βρούνε τα πατήματά τους και να ζεστάνουν ξανά τους φίλους της ομάδας.

Όσα είπε:

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά με δύο νίκες, αλλά τα πράγματα δυσκόλεψαν στα ντέρμπι. Με τη δουλειά που κάνουμε, πιστεύω να βρούμε τον εαυτό μας και θα επιστρέψουμε στον δρόμο των νικών», δήλωσε αρχικά ο Ιβοριανός, πριν μιλήσει για το πρόβλημα της ομάδας στο σκοράρισμα.

«Μπορούμε να βρούμε πολλές δικαιολογίες για το ότι δεν σκοράρουμε. Το θέμα είναι να είμαστε συμπαγείς ως ομάδα, όπως τώρα, και να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να φέρουμε αυτό που επιδιώκει η ομάδα».

Ο Άρης έχει μπροστά του μία ευκαιρία με τον Ηρακλή για να… ρεφάρει από πολλές απόψεις, αλλά και με δυσκολία όπως τόνισε ο Κουαμέ. «Τα τοπικά ντέρμπι είναι πάντα δύσκολα. Πρέπει να παλέψουμε για τη νίκη. Δεν ευχαριστήσαμε τον κόσμο στα προηγούμενα ματς, αλλά θα τους έχουμε στο πλευρό μας και ελπίζουμε να πάρουμε τη νίκη».

Ο ίδιος διανύει τη δεύτερη σεζόν του στον Άρη, δηλώνοντας απόλυτα ικανοποιημένος για την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στον Άρη. Ολο το τεχνικό τιμ, οι παίκτες, οι άνθρωποι στην ομάδα μου φέρονται πολύ καλά και είναι κάτι που βγαίνει μέσα στο γήπεδο».