Καρέτσας: Επέστρεψε στις προπονήσεις και εντυπωσίασε με το φαρμακερό αριστερό του (vid)

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει αφήσει οριστικά πίσω του την περιπέτεια που αντιμετώπισε στην πρεμιέρα του Champions League και πλέον έχει επιστρέψει στις προπονήσεις της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός ανεβάζει καθημερινά ρυθμούς, με την Ντόρτμουντ να δημοσιεύει στιγμιότυπα από την προπόνηση, στα οποία ο Καρέτσας ξεχωρίζει για την εκτελεστική του ικανότητα. Μάλιστα, η γερμανική ομάδα στάθηκε ιδιαίτερα στο αριστερό του πόδι, γράφοντας χαρακτηριστικά «αυτό το αριστερό πόδι».

Ο 18χρονος είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στην αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ, όταν ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο. Το ιατρικό επιτελείο της Ντόρτμουντ έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο.

Οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που ακολούθησαν δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό, με τον γερμανικό σύλλογο να κάνει λόγο για προσωρινό πρόβλημα που αφορούσε την κυκλοφορία του αίματος.

Για προληπτικούς λόγους, ο Καρέτσας δεν αγωνίστηκε απέναντι στην Πάντερμπορν, έχοντας μείνει εκτός αποστολής προκειμένου να μην υπάρξει το παραμικρό ρίσκο.

Πλέον, όμως, η εικόνα του είναι διαφορετική. Ο Καρέτσας έχει επιστρέψει στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, δείχνει να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και συνεχίζει την προσπάθεια για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Τα εντυπωσιακά τελειώματα με το αριστερό στην τελευταία προπόνηση αποτελούν ακόμη ένα θετικό σημάδι, με τον Έλληνα άσο να δείχνει πως αφήνει πίσω του την περιπέτεια και κοιτάζει πλέον την επόμενη επίσημη υποχρέωση της Ντόρτμουντ.