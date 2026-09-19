Με το εμφατικό 5-0 επικράτησε του Παναιτωλικού ο ΠΑΟΚ, συνεχίζοντας ακάθεκτος στη φετινή Super League K15.

Super League K15 μέρος… δεύτερο, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον αξιόμαχο Παναιτωλικό μετά το 4-0 επί του Άρη στην πρεμιέρα.

Μία νέα «φουρνιά» (2012) για την ασπρόμαυρη ακαδημία, με τους Κρινίτσα-Βασιλάκο στην άκρη του πάγκου. Ο Ιατρίδης κάτω από τα δοκάρια, με τους Κουκουτζέλη, Σύψα, Νικολαΐδη και Δούμπη στην τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τα αριστερά. Στα χαφ οι Σιδέρης και Ζώνιος (2013 γεννημένος) με τον Φίλο στο «δέκα» πίσω από τον Παπανίκου. Στα εξτρέμ οι Βλάχος και Παπαγεωργίου.

Μόλις στο 2ο λεπτό η πρώτη ευκαιρία των γηπεδούχων, με τον Φίλο να σεντράρει και τον Ζώνιο να μην βρίσκει εστία από κοντά. Όμορφη βαθιά μπαλιά στο 13’ από τον Σιδέρη, το τελείωμα του Βλάχου όμως δεν κατέληξε στα δίχτυα.

Λίγα λεπτά μετά το cooling break και στο 24’ ο Παπανίκου εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας του Παναιτωλικού και πάσαρε όμορφα στον Βλάχο που άνοιξε το σκορ με πλασέ σε κενή εστία.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ο ΠΑΟΚ βρήκε και δεύτερο γκολ με πανέμορφο σουτ του Φίλου για το 2-0. Με το 2-0 πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια, καθώς οι ευκαιρίες των Παπανίκου-Ζώνιου δεν κατέληξαν σε τρίτο τέρμα.

Παρά τις πολλές αλλαγές και το εκτεταμένο ροτέισον, οι ασπρόμαυροι των Κρινίτσα-Βασιλάκου δεν άφησαν το πόδι από το... γκάζι, πετυχαίνοντας τρία γκολ μέσα σε οκτώ λεπτά. Στο 56' ο Σιδέρης σέντραρε όμορφα από τα δεξιά, αλλά ο Ζώνιος αστόχησε από κοντά. Με τη συμπλήρωση 65 λεπτών αγώνα ο Σύψας «έγραψε» το 3-0 με κοντινή κεφαλιά και τρία λεπτά αργότερα ο Ζώνιος διαμόρφωσε το 4-0 με άψογο τελείωμα. Το τελικό 5-0 σημείωσε ξανά με κεφαλιά ο Σύψας στο 73ο λεπτό.

Από... τεσσάρα σε πεντάρα ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος σημείωσε την δεύτερη νίκη του τη φετινή σεζόν. Στους 6 βαθμούς οι Θεσσαλονικείς, χωρίς βαθμό παρέμεινε ο Παναιτωλικός.

Την επόμενη αγωνιστική ο Δικέφαλος θα υποδεχθεί (26-27/9) τον Ατρόμητο, ενώ τα «Καναρίνια» θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Καλαμάτα.