Ο Παύλος, από εκεί ψηλά, μπορεί να χαίρεται και να καμαρώνει βλέποντας τον Παναθηναϊκό «ενιαίο και αδιαίρετο»!

O Βασίλης Βέργης γράφει για το μήνυμα που στέλνει η κοινή φωτογραφία Γιαννακόπουλου-Αλαφούζου για τον «ενιαίο και αδιαίρετο» Παναθηναϊκό.

Αν είναι κάτι που ταλαιπωρεί, εδώ και δεκαετίες, τον Παναθηναϊκό είναι η εσωστρέφεια, η οποία πολλάκις μετατρέπεται σε διχόνοια. Δεν χρειάζεται να κάνουμε αναδρομή σε γνωστά πράγματα. Όσα έχουν ταλαιπωρήσει τον σύλλογο, έχουν "φάει τις σάρκες του", τον έχουν κάνει ευάλωτο απέναντι στον ανταγωνισμό, αλλά κυρίως του έχουν στερήσει από τίτλους έως και... γήπεδο.

Ναι, το 2027 ο Παναθηναϊκός -ΠΑΕ και Ερασιτέχνης- θα εγκαινιάσουν τα νέα πράσινα παλάτια στον Βοτανικό, όμως στο (όχι πολύ μακρινό) παρελθόν το τριφύλλι δέχθηκε "χτυπήματα εκ των έσω" τα οποία έφεραν πίσω πολλά χρόνια την υλοποίηση του ονείρου των εκατομμυρίων οπαδών του.

Αλήθεια είναι πως σήμερα ο Παναθηναϊκός, ως σύλλογος, εκφράζει αυτό που πρέσβευε ο μεγάλος Παύλος Γιαννακόπουλος. Το περίφημο "Ενιαίος και αδιαίρετος" πέρασε μέσα από πολλές στενωπούς, ταλαιπωρίες, ίντριγκες, προσωπικές διαμάχες, μέχρι να φτάσει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 η δική του στιγμή.

Η πρόσκληση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον Γιάννη Αλαφούζο και η παρουσία του προέδρου της πράσινης ΠΑΕ δίπλα στον οικοδεσπότη ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ στο ΟΑΚΑ, ήταν οι κινήσεις που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός. Οι σχέσεις των δύο ανδρών είναι εξαιρετικές εδώ και καιρό και τούτο είναι γνωστό. Επιβεβαιώθηκαν μάλιστα ακόμη περισσότερο και με την αγορά της κεντρικής σουίτας στον Βοτανικό από τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ. Ομως η δημόσια εικόνα είναι πάντοτε πολύ δυνατή ως μήνυμα. Πρωτίστως και πάνω απ΄ όλα στην ίδια την οικογένεια του Παναθηναϊκού, στον κόσμο του. Γι' αυτό και την αποδέχθηκαν με χαρά και ικανοποίηση οι οπαδοί του τριφυλλιού.

Η ισχύς εν τη ενώσει είναι μια φράση την αξία της οποίας ο Παναθηναϊκός είχε για χρόνια στερηθεί. Τώρα όμως εισπράττει τα ευεργετήματά της. Ο Αλαφούζος είναι δίπλα στον Βρανόπουλο και στον Ερασιτέχνη ΠΑΟ συμβάλλοντας οικονομικά με πολύ σημαντικό τρόπο τα τελευταία χρόνια.

Ο Γιαννακόπουλος και ο Αλαφούζος, η ΚΑΕ και η ΠΑΕ, όχι μόνο δεν βρίσκονται "απέναντι", όπως είχε συμβεί στο παρελθόν, αλλά είναι "μια γροθιά" στηρίζοντας ο ένας την προσπάθεια του άλλου.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού βλέπουν την επιστροφή του σπουδαίου Ζέλικο Ομπράντοβιτς η οποία έκλεισε τη μεγάλη πληγή που ταλαιπωρούσε το μπάσκετ εδώ και 14 χρόνια. Και τη δημιουργία μιας ομάδας άνω των 60 εκατ. ευρώ που θα διεκδικήσει και πάλι τα πρωτεία. Ταυτόχρονα βλέπουν την ποδοσφαιρική ομάδα να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, να έχουν επενδυθεί σε μεταγραφές σχεδόν 50 εκατ. ευρώ και να δημιουργούνται έπειτα από χρόνια ξανά οι προϋποθέσεις για την διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Και σε όλα αυτά, φυσικά, προστίθεται ο Ερασιτέχνης ΠΑΟ που έχει επιστρέψει ως πρωταγωνιστής σε όλα τα σπορ.

Δεν θα υπήρχε ιδανικότερη συνθήκη για να προετοιμάσει η οικογένεια του Παναθηναϊκού την υποδοχή του Βοτανικού. Ο οποίος μαζί με το ομορφότερο κλειστό της Ευρώπης, το ανακαινισμένο ΟΑΚΑ, θα αποτελεί την "κυψέλη" για τις επόμενες γενιές οπαδών του τριφυλλιού.

Πάνω απ' όλα όμως, ο σύλλογος μπορεί ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να ζει, να χαίρεται, να προοδεύει με ομόνοια. Και να βλέπει όλους τους ανθρώπους που τον υπηρετούν να βάζουν πάνω απ όλα το τριφύλλι όχι το προσωπικό τους "εγώ".

Από εκεί ψηλά ο Παύλος Γιαννακόπουλος μπορεί να αισθάνεται χαρούμενος, περήφανος. Ο "Ενιαίος και αδιαίρετος Παναθηναϊκός" που πάντα ονειρευόταν είναι πλέον εδώ!