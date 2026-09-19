Παναθηναϊκός: Επιστροφή Τσιριβέγια με Καλαμάτα

Με τον Πέδρο Τσιριβέγια να επιστρέφει στη δράση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Τριφυλλιού για την αυριανή (20/9) αναμέτρηση με την Καλαμάτα στη Νίκαια. Εκτός ο Κάτρης.

Το πρόγραμμα προπόνησης άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική, τελειώματα και στατικές φάσεις.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή. Εκτός αποστολής έμεινε ο Κάτρης, ενώ παραμένει ο τραυματίας Ταμπόρδα. Σταθερά απουσιάζουν οι Κρίστιανσεν, Ίνγκασον και Παντελίδης.

Αναλυτικά, την 23άδα της αποστολής απαρτίζουν: οι Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Τσιριβέγια, Καμαρά, Λούζα, Κοντούρης, Κάνγκουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς και Ραστόντερ.