Πόσο διαφορετικά θα ήταν όλα, αν είχαν επιλέξει την πρόσκληση και όχι την πρόκληση

Οι εικόνες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με Γιάννη Αλαφούζο και Τέλη Μυστακίδη, η αντίδραση των φίλων του Παναθηναϊκού στο τέλος του αγώνα ΠΑΟΚ-Παρτιζάν και τι θα είχε συμβεί αν οι Αγγελόπουλοι δεν έμεναν «σκαλωμένοι» στις εντάσεις και την τοξικότητα. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Η αντιπαλότητα Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο μπάσκετ, έχει φτάσει σε σημείο χωρίς γυρισμό. Ειδικά με την τωρινή διοικητική κατάσταση στις δύο ΚΑΕ. Γι’ αυτό και έχει γίνει μεγαλύτερο θέμα η συνύπαρξη Γιαννακόπουλου και Αγγελόπουλων, στη συνάντηση των ιδιοκτητών της EuroLeague στο Κόμο.



Εκεί το πιθανότερο είναι να μην ανταλλάξουν ματιά. Ιδιοκτήτες ελληνικών ομάδων, που έχουν τεράστια αντιπαλότητα, τους χωρίζουν τα πάντα, αλλά ακόμη κι έτσι θα μπορούσαν τα πάντα να είναι διαφορετικά.



Φυσικά επειδή βολεύει το «τσουβάλιασμα» με ένα γενικό σχόλιο «φταίνε και οι δύο πλευρές το ίδιο», χάνεται η μεγάλη εικόνα. Αναφορικά με το πώς οδηγήθηκε αυτή η κόντρα σε αυτό το σημείο και ποιος όντως έκανε προσπάθειες να το αλλάξει. Χωρίς την παραμικρή ανταπόκριση. Το αντίθετο μάλιστα.



Οι εικόνες στο 8ο «Παύλος Γιαννακόπουλος», μας δείχνουν ουσιαστικά το πώς θα μπορούσε να είναι η αντιπαλότητα. Εκτός των γραμμών. Ο Τέλης Μυστακίδης πήγε στο T-Center και συνάντησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σε εξαιρετικά φιλικό κλίμα. Δύο αντίπαλοι ιδιοκτήτες.



Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, είδαμε πώς φιλοξένησε τον Γιάννη Αλαφούζο. Παλιότερα οι σχέσεις τους είχαν περάσει από 40 κύματα. Έμειναν όλα πίσω και οι εικόνες ήταν το λιγότερο όμορφες.



Όλα αυτά μετά από προσκλήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Τόσο στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όσο και στον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.



Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, στη συνέντευξη Τύπου του τουρνουά, τόνισε – χωρίς να αποκαλύψει το όνομα – πως έχει ήδη προσκληθεί ελληνική ομάδα στο παρελθόν, για να αγωνιστεί στη διοργάνωση προς τιμήν του Παύλου Γιαννακόπουλου. Προφανώς και εννοούσε τον Ολυμπιακό όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας.



Στην περίπτωση που όντως ήταν οι «ερυθρόλευκοι» λοιπόν, αρνήθηκαν την πρόσκληση. Αντιλαμβάνεται ο καθένας πως οι εικόνες θα ήταν ίδιες, δεν θα υπήρχε διαφοροποίηση επειδή η αντιπαλότητα με τον Ολυμπιακό είναι μεγαλύτερη. Απλά η προσπάθεια του Γιαννακόπουλου, έπεσε στο κενό από τους Αγγελόπουλους.



Τους ίδιους που όταν προσκλήθηκαν να παρευρεθούν ως επίσημοι στο ιστορικό «Παύλος Γιαννακόπουλος» που έγινε στο Παναθηναϊκό στάδιο, όχι μόνο αρνήθηκαν, αλλά έβαλαν και τον Λεπενιώτη να στείλει επιστολή στην αστυνομία. Ζητώντας να συλληφθεί ο Γιαννακόπουλος αν παραστεί στο τουρνουά στη μνήμη του πατέρα του.



Ένα χρόνο πριν, ο Γιαννακόπουλος είχε προτείνει να πάει στο ΣΕΦ και να καθίσουν μαζί οι ιδιοκτήτες, φορώντας μισά-μισά κασκόλ με το μήνυμα «όχι στη βία».



Οι Αγγελόπουλοι τα αρνήθηκαν όλα αυτά. Βρήκαν αφορμή μέσω των προσκλήσεων και των προσπαθειών, για να ρίξουν λάδι στη φωτιά με επιστολές στην αστυνομία (ως ΚΑΕ Ολυμπιακός).



Πόσο όμορφο ήταν να βλέπει κανείς την συνύπαρξη ιδιοκτητών. Πόσο όμορφο να ενθουσιάζονται Παναθηναϊκοί με το τρίποντο του Φόστερ που έδωσε τη νίκη στον ΠΑΟΚ, καθώς ήταν φιλικό παιχνίδι οπότε χάρηκαν το μπάσκετ. Έμεινε στην άκρη η αντιπαλότητα, οι διαφορές κτλ.



Με τον Ολυμπιακό δεν θα ήταν εύκολα όλα αυτά. Όμως ξεκάθαρα θα μπορούσε να είναι ανθρώπινη η αντιπαλότητα. Αυτοί που δεν έκαναν την παραμικρή προσπάθεια και δεν ανταποκρίθηκαν σε καμία απ’ τις πολλές προσπάθειες της άλλης πλευράς, ήταν οι μόνοι που προτιμούν τις εντάσεις και την τοξικότητα: Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός.