Ηρακλής: Στο πλευρό του Ματσάρι και τέλος στα σενάρια για Ιορντανέσκου

Η διοίκηση του Ηρακλή δεν δείχνει να εξετάζει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, ξεκαθαρίζοντας πως ο Βάλτερ Ματσάρι εξακολουθεί να έχει την απόλυτη στήριξη του συλλόγου.

Τις τελευταίες ημέρες είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα από τη Ρουμανία που συνέδεαν τον Ηρακλή με τον Έντι Ιορντανέσκου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αλλαγή στον πάγκο της ομάδας.

Ωστόσο, από την πλευρά του «Γηραιού» διαψεύδεται ότι υπάρχει οποιαδήποτε επαφή με τον Ρουμάνο τεχνικό ή ότι έχει τεθεί θέμα αποχώρησης του Ματσάρι.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η διοίκηση είναι ικανοποιημένη από τη μέχρι τώρα δουλειά του Ιταλού προπονητή και δεν υπάρχει πρόθεση να αλλάξει η κατάσταση στην τεχνική ηγεσία.

Ο Ματσάρι παραμένει κανονικά στη θέση του και συνεχίζει να δουλεύει με την ομάδα ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Έτσι, από τον Ηρακλή θέλουν να βάλουν τέλος στη σχετική φημολογία, τονίζοντας πως τα σενάρια περί Ιορντανέσκου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα θέμα προπονητή στην ομάδα.