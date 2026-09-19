Ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ - Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Λίσι

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναιτωλικό (20/9), με τον Αλέσιο Λίσι να μην ανακοινώνει την αποστολή για το Αγρίνιο.

Όσα αναφέρει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ:

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το πρωί του Σαββάτου (19/09) στη Νέα Μεσημβρία τη διήμερη προετοιμασία του ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης, όπως συνηθίζεται την παραμονή των αγώνων, περιλάμβανε δουλειά στην αμυντική και επιθετική τακτική, ασκήσεις τελειωμάτων, καθώς και ειδικό πρόγραμμα στις στατικές φάσεις.

Με την προετοιμασία να έχει ολοκληρωθεί, η αποστολή του Δικεφάλου θα αναχωρήσει το απόγευμα με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

H σέντρα της αυριανής αναμέτρησης (20.09) απέναντι στον Παναιτωλικό είναι προγραμματισμένη για τις 21:00.