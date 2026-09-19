Τσέλσι: Άμυνα σε… κρίση για τους «μπλε» - Αρνητικό ρεκόρ στην Premier League

Αρνητικό ρεκόρ για την Τσέλσι στην εκτός έδρας ήττα με 3-0 από την Μπρέντφορντ για την 5η αγωνιστική της Premier League, καθώς η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο έγινε η ομάδα που έχει δεχθεί τα περισσότερα τέρματα τη φετινή σεζόν (12 γκολ μετά από μόλις 5 αγωνιστικές), σχεδόν 2,5 γκολ ανά παιχνίδι.
Το κακό όμως δεν ξεκινάει από αυτή τη χρονιά για τους «μπλε». Συγκεκριμένα, η Τσέλσι δεν έχει καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία της από τον Ιανουάριο του 2026, μετρώντας 22 συνεχόμενα ματς πρωταθλήματος στα οποία έχει δεχθεί γκολ.
Για να δούμε πότε ήταν η τελευταία φορά που οι Λονδρέζοι κράτησαν ανέπαφη την εστία τους θα πρέπει να πάμε στις 17 Ιανουαρίου του 2026, στην εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Μπρέντφορντ, εκεί που η Τσέλσι επικράτησε με 2-0.
Την ίδια στιγμή, την κακή αμυντική εικόνα των «μπλε» επιβεβαιώνει κι άλλο αρνητικό ρεκόρ, καθώς είναι η ομάδα που έχει δεχθεί τα περισσότερα τέρματα από την έναρξη του ημερολογιακού έτους (43), ένα περισσότερο από την Κρίσταλ Πάλας και τέσσερα παραπάνω από την Τότεναμ και τη Νιούκαστλ.