Τσέλσι: Άμυνα σε… κρίση για τους «μπλε» - Αρνητικό ρεκόρ στην Premier League

Η Τσέλσι ηττήθηκε στον εκτός έδρας αγώνα με την Μπρέντφορντ με 3-0 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Premier League, καταγράφοντας ένα ακόμα αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος.

Αρνητικό ρεκόρ για την Τσέλσι στην εκτός έδρας ήττα με 3-0 από την Μπρέντφορντ για την 5η αγωνιστική της Premier League, καθώς η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο έγινε η ομάδα που έχει δεχθεί τα περισσότερα τέρματα τη φετινή σεζόν (12 γκολ μετά από μόλις 5 αγωνιστικές), σχεδόν 2,5 γκολ ανά παιχνίδι.

Το κακό όμως δεν ξεκινάει από αυτή τη χρονιά για τους «μπλε». Συγκεκριμένα, η Τσέλσι δεν έχει καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία της από τον Ιανουάριο του 2026, μετρώντας 22 συνεχόμενα ματς πρωταθλήματος στα οποία έχει δεχθεί γκολ.

Chelsea have now failed to keep a clean sheet in 22 Premier League games.



Their last clean sheet came in a 2-0 win vs Brentford back on the 17th of January... 😬 pic.twitter.com/A18UnV3yru — Squawka (@Squawka) September 18, 2026

Για να δούμε πότε ήταν η τελευταία φορά που οι Λονδρέζοι κράτησαν ανέπαφη την εστία τους θα πρέπει να πάμε στις 17 Ιανουαρίου του 2026, στην εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Μπρέντφορντ, εκεί που η Τσέλσι επικράτησε με 2-0.

Την ίδια στιγμή, την κακή αμυντική εικόνα των «μπλε» επιβεβαιώνει κι άλλο αρνητικό ρεκόρ, καθώς είναι η ομάδα που έχει δεχθεί τα περισσότερα τέρματα από την έναρξη του ημερολογιακού έτους (43), ένα περισσότερο από την Κρίσταλ Πάλας και τέσσερα παραπάνω από την Τότεναμ και τη Νιούκαστλ.