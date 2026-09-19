ΑΕΚ: Αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα της κατάστασης του Βάργκα 

Η ουγγρική Nemzeti κάνει τις δικές της εικασίες για την κατάσταση του Μπάρναμπας Βάργκα αναφέροντας πράγματα που δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα.

Για παράδειγμα στην Ουγγαρία τονίζουν ότι σήμερα (Σάββατο 19/9) θα γίνουν γνωστά τα πλήρη δεδομένα σχετικά με τον τραυματισμό του, με τη Nemzeti να προσθέτει ότι «από τις πρώτες εξετάσεις προκύπτει ρήξη στον μηρό του επιθετικού της Ένωσης, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για μερική ή ολική». Κάτι τέτοιο δεν ισχύει! Ο Βάργκα έχει κάνει μαγνητική την Παρασκευή από χθες το μεσημέρι τα αποτελέσματα τα έχουν στα χέρια τους οι άνθρωποι της ΑΕΚ και τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο Βάργκα έχει θλάση και θα επιστρέψει μετά τη διακοπή.

Υπάρχει σαφής στόχος ο παίκτης να είναι διαθέσιμος ακόμα και με τη Σαχτάρ, αλλά αυτό θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης, μέσα στη διακοπή όπου η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί. Ο Βάργκα είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά φέτος με 8 γκολ σε 9 παιχνίδια ενώ είναι χαρακτηριστικό πως σκόραρε κάθε 78 λεπτά! Φυσικά η απώλεια του είναι μεγάλη εν όψει Κυριακής και πλέον μένει να δούμε πως θα διαχειριστεί την απουσία του ο Μάρκο Νίκολιτς και πως θα καλύψει το κενό του Ούγγρου φορ.