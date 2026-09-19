Κβαρατσχέλια: «Θα ψήφιζα ξανά τον Ντεμπελέ για τη Χρυσή Μπάλα»

Ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια για ακόμη μια φορά την προτίμησή του στον Ουσμάν Ντεμπελέ για τη Χρυσή Μπάλα, αποθεώνοντας τον Γάλλο άσο για τον τρόπο με τον οποίο ηγείται της ομάδας του.

Ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τον Ουσμάν Ντεμπελέ, τον οποίο θα επέλεγε ξανά ως νικητή της Χρυσής Μπάλας.

Ο Γεωργιανός επιθετικός, ο οποίος είναι και αυτός υποψήφιος για το εν λόγω βραβείο, στάθηκε κυρίως στην αγωνιστική παρουσία και κυρίως στην ηγετική ικανότητα του Γάλλου, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που έχει στην ομάδα.

«Θα ψήφιζα τον Ουσμάν Ντεμπελέ για τη Χρυσή Μπάλα, ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κβαρατσχέλια, για να προσθέσει: «Είναι απίστευτος για τον τρόπο με τον οποίο ηγείται της ομάδας».