Νέο σοκ για την Μονακό: Οδεύει προς την πέμπτη κατηγορία!

Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση παραμένει η Μονακό, καθώς το CNOSF δεν έκανε δεκτό το νέο αίτημα του συλλόγου για συμμετοχή στη NM1, δηλαδή την τρίτη κατηγορία του γαλλικού μπάσκετ.

Η απόφαση του Εθνικού Ολυμπιακού και Αθλητικού Συμβουλίου της Γαλλίας ουσιαστικά διατηρεί σε ισχύ τον αποκλεισμό της ομάδας από τη συγκεκριμένη κατηγορία και περιορίζει σημαντικά τις επιλογές της διοίκησης. Βασικός λόγος για την αρνητική εξέλιξη φαίνεται να είναι τα οικονομικά δεδομένα του συλλόγου, καθώς η γαλλική ομοσπονδία μπάσκετ (FFBB) τάχθηκε υπέρ της απόφασης, επικαλούμενη τις αμφιβολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν για τη βιωσιμότητα της οικονομικής κατάστασης της Μονακό.

Ο σύλλογος, πάντως, δεν έχει εξαντλήσει ακόμη όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα. Η Μονακό έχει περιθώριο 15 ημερών για να τοποθετηθεί επί της πρότασης του CNOSF και στη συνέχεια μπορεί να προσφύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο, αναζητώντας την ανατροπή της απόφασης.

Εφόσον και αυτή η προσπάθεια δεν έχει θετική κατάληξη, οι συνέπειες για τη Μονακό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Η ομάδα κινδυνεύει να χάσει την επαγγελματική της ιδιότητα και να επιστρέψει στις ερασιτεχνικές κατηγορίες, με την 5η κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος να αποτελεί το πιθανότερο σενάριο.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πορεία που είχε διαγράψει τα τελευταία χρόνια η Μονακό. Από την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία το 2015, ο σύλλογος κατάφερε να εξελιχθεί σε σημαντική δύναμη του γαλλικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, κατακτώντας το Basketball Champions League και το EuroCup, φτάνοντας δύο φορές στο Final Four της EuroLeague και πανηγυρίζοντας τρία πρωταθλήματα Γαλλίας.