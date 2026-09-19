«Πράσινο φως» στη Ρωσία για το Παγκόσμιο Κύπελλο U15

Η Ρωσία ετοιμάζεται να επιστρέψει στο διεθνές ποδόσφαιρο. Η εθνική ομάδα κάτω των 15 ετών (U15) συμπεριλήφθηκε στην κλήρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο της συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο Αζερμπαϊτζάν (22-31/10).

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ρωσική εθνική ομάδα συμμετέχει σε διοργάνωση της FIFA μετά την έναρξη του πολέμου.

Η Ρωσία είχε αποκλειστεί από τις διοργανώσεις της FIFA και της UEFA τον Φεβρουάριο του 2022, αφού αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες δήλωσαν ότι αρνούνταν να αγωνιστούν απέναντι σε ρωσικές ομάδες.

Ωστόσο, τον περασμένο Δεκέμβριο, η Ρωσία προσκλήθηκε στο νέο τουρνουά U15 μαζί και με τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA, γεγονός που σηματοδότησε την πρώτη χαλάρωση των κυρώσεων.

Όπως προαναφέρθηκε, το τουρνουά θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα στο Αζερμπαϊτζάν. Κατά την κλήρωση, η Ρωσία τοποθετήθηκε στον ίδιο όμιλο με Τουρκία, Αφγανιστάν, Τζιμπουτί, Σιέρα Λεόνε και Σουδάν.

Παρ' όλα αυτά, παραμένει αποκλεισμένη από τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν σχέδια για την επιστροφή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ή για την επιστροφή των ρωσικών ομάδων στο Champions League, είτε στο ποδόσφαιρο ανδρών είτε γυναικών.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, έχει επίσης δηλώσει ότι οι εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών της Ρωσίας δεν μπορούν να επιστρέψουν όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.