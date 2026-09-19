Ματς - τίτλου με επανάληψη τελικού Euroleague για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ρεάλ (20:00) για τον τελικό του Super Cup της Euroleague, σε μια αναμέτρηση επανάληψη του τελικού του Μαϊου.

Λίγους μήνες μετά τον τελικό θρίλερ της Αθήνας, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκονται ξανά αντιμέντωποι (20:00), αυτή τη φορά στην Etihad Arena του Άμπου Ντάμπι, διεκδικώντας το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία του EuroLeague Super Cup.

Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν μεγάλη ανατροπή στον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, έμειναν όρθιοι μέχρι το τέλος και με τον Εβάν Φουρνιέ να σημειώνει το καθοριστικό καλάθι στα τελευταία δευτερόλεπτα επικράτησαν με 92-90 και πήραν το εισιτήριο για τον τελικό.

Στην άλλη πλευρά, η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάστηκε την παράταση για να κάμψει την αντίσταση της Ντουμπάι BC. Η «Βασίλισσα» επικράτησε με 98-95 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο έξτρα πεντάλεπτο, με την ομάδα του Μαρτίνεθ να ανατρέπει διαφορά 16 πόντων στο πρώτο ημίχρονο.