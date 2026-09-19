Απώλεια, κέρδος και ένα μεγάλο «πρέπει» μπροστά για την ΑΕΚ 

Η ΑΕΚ έχασε τον Βάργκα, κέρδισε τον Ζούμπκοφ και πάει στο Πανθεσσαλικό χωρίς περιθώρια για την πρώτη της εκτός έδρας νίκη φέτος.

Η χθεσινή παράσταση στη Νέα Φιλαδέλφεια σίγουρα επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Μπάρναμπας Βάργκα ο οποίος είναι on fire σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν έχοντας 8 γκολ σε 9 παιχνίδια, σκοράροντας κάθε... 78' αγωνιστικά λεπτά! Αν υπάρχει κάτι θετικό στην όλη ιστορία είναι πως η ΑΕΚ ουσιαστικά θα στερηθεί των υπηρεσιών του Ούγγρου εκτελεστή μόνο στον Βόλο καθώς μετά ακολουθεί μια μεγάλη διακοπή για τις εθνικές. Η απώλεια ειναι σημαντική εν όψει Πανθεσσαλικού καθώς μιλάμε για έναν απο τους πιο επιδραστικούς παίκτες στο τακτικό πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς με τα χαρακτηριστικά του να δίνουν συγκεκριμένη ταυτότητα στη γραμμή κρούσης της ΑΕΚ.

Η απώλεια του Βάργκα ειναι τόσο σημαντική που δεν αποκλείται να αλλάξει και η μορφή της επίθεσης της ΑΕΚ και ίσως στο Πανθεσσαλικό να μην δούμε δίδυμο φορ αλλά έναν πιο δημιουργικό παίκτη, είτε τον Μάνταλο, είτε τον Ζοάο Μάριο, είτε τον Κοϊτά, είτε τον Μάγερ, ακόμα ακόμα και τον Ζούμπκοφ, να παίζει δίπλα στον Γιόβιτς και τον Ζίνι να μένει στον πάγκο για να έχει μια επιλογή ο προπονητής να φέρει κάποιον στην πορεία που θα μπορει να μπει και να του αλλάξει τον ρυθμό και τη διάταξη.

Η ΑΕΚ έχει και την ποιότητα και την ποσότητα να αναπληρώσει ακόμα και μια τόσο σημαντική απώλεια όπως αυτή του Βάργκα και πλέον μένει να δούμε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς ο οποίος πράγματι ήταν σκασμένος για τον τραυματισμό του Ούγγρου αλλά παράλληλα ήταν και χαρούμενος γιατί υπήρχαν και κάποια κέρδη από το 8-1 με τον Πανσερραϊκό. Σίγουρα, το μεγαλύτερο ήταν η εικόνα του Ζούμπκοφ ο οποίος έδειξε ότι σιγά-σιγά βρίσκει τα πατήματα του. Ο διεθνής Ουκρανός, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι με 4,5 εκατ. ευρώ από την Τράμπζοσνπορ έχοντας την τελευταία τριετία ένα απίθανο στατιστικό: 25 γκολ-34 ασίστ - που μαρτυρά (και) την τρομακτική του ποιότητα στην εκτέλεση και τη δημιουργία στο τελευταίο μισό του αντιπάλου εκεί όπου... κρίνονται όλα, φυσικά δεν αποκτήθηκε για να κάνει τη διαφορά με τις Σέρρες αλλά σε επίπεδο... Champions League.

Αυτές είναι οι απαιτήσεις του Νίκολιτς, αυτές είναι οι απαιτήσεις της ΑΕΚ από έναν παίκτη πολύ υψηλής ποιότητας που παρεμπιπτόντως έχει και 25 συμμετοχές, 4 γκολ/4 ασίστ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ο Ζούμπκοφ, η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκίνησε καλά αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αξία του και την ποιότητα του. Το γκολ που πετυχαίνει με φανταστικό σουτ είναι ένα δείγμα των όσων μπορεί να προσφέρει ιδίως ξαναλέω στο τελευταίο μισό του γηπέδου εκεί όπου χρειάζεσαι ακρίβεια από τους μεσοεπιθετικούς, χρειάζεσαι ποιότητα, χρειάζεσαι ψυχραιμία και προσωπικότητα και ο Ζούμπκοφ δεδομένα τα έχει όλα αυτά και δεδομένα μπορεί να κάνει τη διαφορά και σε πιο σημαντικά παιχνίδια από το χθεσινό όπως αυτό που έρχεται στον Βόλο...

Η ΑΕΚ πάει στο Πανθεσσαλικό για την πρώτη της εκτός έδρας νίκη φέτος έχοντας ένα μεγάλο «πρέπει» πάνω από το κεφάλι της. Δεν πρόκειται να κριθεί κάτι από την 5η αγωνιστική ότι και να γίνει αλλά σίγουρα οι δύο απώλειες με Κηφισιά και Τρίπολη έχουν δημιουργήσει έναν προβληματισμό. Τρίτη απώλεια δεν πρέπει να υπάρξει και η ΑΕΚ οφείλει να είναι σοβαρή και αποφασισμένη για να κάνει τη δουλειά και το διπλό και να πάει στη διακοπή να δουλέψει με ηρεμία εν όψει της επανέναρξης εκεί όπου πραγματικά την περιμένει πρόγραμμα - βουνό.

Εκτιμώ πως ο Νίκολιτς από εδώ και πέρα θα ανοίξει παραπάνω το rotation και σιγά σιγά θα αρχίσει να βάζει όλο και περισσότερους παίκτες στο γκρουπ. Η ετοιμότητα του Ζοάο Μάριο ο οποίος έδειξε σε καλή κατάσταση, ο Μάνταλος που είναι πάντα ένας παίκτης διαφοράς ακόμα και στα 35 του, η άνεση του Λυκογιάννη που προσφέρει μεγάλη ασφάλεια και φυσικά, η εικόνα του Ζούμπκοφ είναι θετικά δείγματα εν όψει συνέχειας. Οι παραπάνω ποδοσφαιριστές και όχι μόνο, δήλωσαν παρών και πλέον, μένει να δούμε τη διαχείριση που θα κάνει ο Νίκολιτς στη συνέχεια αρχής γενομένης από το ματς στον Βόλο, που μόνο εύκολο δεν θα είναι. Ούτως ή άλλως, εύκολα παιχνίδια δεν υπάρχουν για την ΑΕΚ φέτος. Μιλάμε για την πρωταθλήτρια, μιλάμε για την ομάδα που παίζει στο Champions League, μιλαμε για την ομάδα την οποία όλοι παραδέχονται ως την καλύτερη και όλοι θέλουν να την κερδίσουν. Λογικό και αναμενόμενο. Το θέμα ειναι η ΑΕΚ, να μην δώσει άλλα δικαιώματα.