Ανακλήθηκε η Ειδική Αθλητική Αναγνώριση του Ναυτικού Ομίλου Ηλιούπολης από την ΓΓΑ

Χωρίς την απαιτούμενη αθλητική αναγνώριση βρίσκεται από τις 11 Σεπτεμβρίου ο Ναυτικός Όμιλος Ηλιούπολης (ΝΟΗ), γεγονός που σημαίνει την άρση του δικαιώματος του σωματείου για χρήση του δημοτικού κολυμβητηρίου.Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκύπτει μέσα από επίσημη διοικητική απόφαση, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη της «Διαύγειας».

Η απώλεια της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης δημιουργεί νέα, αυστηρά δεδομένα για τη στέγαση και την καθημερινή δραστηριότητα του σωματείου. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται καμία αθλητική εγκατάσταση που ανήκει σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού από αθλητικό σωματείο το οποίο δεν φέρει τη σχετική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο πληροφοριακό σύστημα «e-Kouros». Το νομικό αυτό πλαίσιο καθορίζεται ρητά από την παράγραφο 2 του άρθρου 66 του ν. 4735/2020, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα μετά τις παρεμβάσεις των νόμων 4809/2021 και 5224/2025.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η δημοτική αρχή είναι υποχρεωμένη να προβεί άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ώστε να ανακληθεί η παραχώρηση της τακτικής χρήσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ηλιούπολης προς τον ΝΟΗ. Στην ανάκληση αυτή συμπεριλαμβάνονται όλες οι ώρες προπόνησης του συλλόγου που είχαν ενταχθεί στο ισχύον πρόγραμμα χρήσης της δημοτικής εγκατάστασης.

Το ilioupolinews απηύθυνε δύο φορές γραπτά ερωτήματα στη δημοτική αρχή και στον αρμόδιο αντιδήμαρχο και στο γραφείο Δημάρχου, ζητώντας ενημέρωση για τις ακριβείς ενέργειες που προτίθενται να ακολουθήσουν. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες για θεσμική ενημέρωση, το μέσο μας δεν έλαβε καμία απολύτως απάντηση.

Πηγή: ilioupolinews.gr