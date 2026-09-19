Δίωξη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα στον Ηρακλή για την ανακοίνωση κατά της διαιτησίας

Η ανακοίνωση της "κυανόλευκης" ΠΑΕ περί "ληστείας της χρονιάς" μετά το ματς με τον Ατρόμητο, προκάλεσε την αντίδραση του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα Κωνσταντίνου Σπυρόπουλου.

Ο Γηραιός διαμαρτυρήθηκε εντόνως για το γκολ που ακυρώθηκε στο φινάλε του αγώνα με τους Περιστεριώτες κι εξέδωσε μία οργισμένη ανακοίνωση κατά των Ζαμπαλά και Κατόπη. Αποτέλεσμα αυτού να ασκηθεί δίωξη από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα για δημόσιες δυσμενείς κρίσεις, κινδυνεύοντας με πρόστιμο, εφόσον κριθεί ένοχος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

O Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ για παράβαση των άρθρων: 1, 2, 3, 4, 20 παρ.1 , 2α΄και 26 περ. Α' του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.