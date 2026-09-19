Μόνο νίκη είναι το σύνθημα του αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Χόνβεντ

Μετά την εντυπωσιακή ανατροπή και τη νίκη με 15-14 επί της Γιαντράν στο Σπλιτ, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μια ανάσα από την ιστορική πρόκριση στη φάση των «16» του LEN Champions League.

Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη καλείται απόψε (21:00) να ολοκληρώσει την αποστολή της κόντρα στη Χόνβεντ, όπου ακόμη και η ήττα στα πέναλτι αρκεί για να πάρει το εισιτήριο.

Η εμφάνιση στο Σπλιτ έδωσε μεγάλη ώθηση στους «πράσινους», οι οποίοι δείχνουν αποφασισμένοι να κάνουν το επόμενο βήμα. Στο πλευρό της αποστολής βρίσκεται και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Α.Ο., Δημήτρης Βρανόπουλος, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά τη νίκη-εκδίκηση απέναντι στους Κροάτες.

Ο προπονητής Δημήτρης Μάζης, μετά το ματς με τη Γιαντράν, τόνισε: «Κάναμε το πρώτο βήμα. Αύριο πρέπει να παρουσιαστούμε καλύτεροι για να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας».

Σε περίπτωση πρόκρισης, οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στη φάση των ομίλων θα γίνουν γνωστοί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.