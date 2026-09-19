ΑΕΚ: Στην Εθνική Αλβανίας ο Πήλιος, εκτός ο Στρακόσα

Ο Σταύρος Πήλιος βρίσκεται για ακόμη μία φορά στις επιλογές του Σιλβίνιο για την Εθνική Αλβανίας, ενόψει των υποχρεώσεων της ομάδας στο Nations League.

Ο 25χρονος αριστερός μπακ της ΑΕΚ αποτελεί πλέον σταθερή επιλογή για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Αλβανίας και αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα στα τέσσερα παιχνίδια που έχει μπροστά της για τη League C της διοργάνωσης.

Στον αντίποδα, από τις κλήσεις απουσιάζει ο Θωμάς Στρακόσα. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ δεν θα ενισχύσει την Αλβανία στο συγκεκριμένο παράθυρο, καθώς συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο χέρι.

Τα παιχνίδια της εθνικής Αλβανίας στο Nations League

1η αγωνιστική: Αλβανία – Λευκορωσία (26/09, 21:45)

2η αγωνιστική: Σαν Μαρίνο – Αλβανία (29/09, 21:45)

3η αγωνιστική: Φινλανδία – Αλβανία (03/10, 16:00)

4η αγωνιστική: Αλβανία – Σαν Μαρίνο (06/10, 21:45)

5η αγωνιστική: Αλβανία – Φινλανδία (12/11, 21:45)

6η αγωνιστική: Λευκορωσία – Αλβανία (15/11, 19:00)

Αναλυτικά η αποστολή της εθνικής Αλβανίας

Τερματοφύλακες: Μπερίσα, Σέρι, Νταϊσάνι, Σιμόνι

Αμυντικοί: Τζιμσίτι, Ισμαΐλι, Κουμπουλά, Κάκε, Σίνα, Μιτάι, Αλίγι, Πήλιος, Χισάι, Μπαλιού

Μέσοι: Ασλάνι, Ραμαντάνι, Σέχου, Λάτσι, Χάσα, Παζιτάι, Χότζα, Σεφέρι, Μεχμέτι, Μούτσι, Κεργιότα

Επιθετικοί: Μανάι, Ντάκου, Ουζούνι, Σπέντι