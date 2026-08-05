Φωτιές: Red Code για Αττική, Βοιωτία και Εύβοια την Πέμπτη – Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας

Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας τίθεται ο κρατικός μηχανισμός αύριο, Πέμπτη (06.08.2026), καθώς ο κίνδυνος για φωτιές παραμένει ιδιαίτερα υψηλός σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι τρεις περιοχές κατατάσσονται στην Κατηγορία Κινδύνου 4, γεγονός που ενεργοποιεί αυξημένα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας.

Η πρόβλεψη για φωτιές σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια οδηγεί στην ενεργοποίηση κατάστασης κινητοποίησης Red Code, με την Πολιτική Προστασία να θέτει σε επιφυλακή το σύνολο του μηχανισμού αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Η απόφαση ελήφθη μετά την αξιολόγηση των μετεωρολογικών και επιχειρησιακών δεδομένων από την αρμόδια Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών.

Πλήρης κινητοποίηση του μηχανισμού

Η κατάσταση κινητοποίησης Red Code προβλέπει την ανάπτυξη του αναγκαίου προσωπικού, των επίγειων και εναέριων μέσων, καθώς και όλων των διαθέσιμων πόρων, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών και τον περιορισμό των συνεπειών τους.

Παράλληλα, προβλέπεται η ενεργοποίηση δράσεων άμεσης υποστήριξης και βραχείας αποκατάστασης, ώστε να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση σε περίπτωση εκδήλωσης μεγάλων πυρκαγιών.

Έκτακτες συνεδριάσεις σε Δήμους και Περιφέρειες

Στο πλαίσιο της αυξημένης ετοιμότητας, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες που βρίσκονται στις περιοχές υψηλού κινδύνου καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας.

Στόχος των συνεδριάσεων είναι η αξιολόγηση του βαθμού ετοιμότητας, ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και η λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών στις περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Πηγή: newsit.gr