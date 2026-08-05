Ανακοίνωσε τον Κοκίλα η Ντουμπάι - Δανεικός στην Βίρτους Μπολόνια (pics)

Η Ντουμπάι ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέβιν Κοκίλα, ο οποίος θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν ως δανεικός στην Βίρτους Μπολόνια.

Η Ντουμπάι ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέβιν Κοκίλα. Ο σύλλογος τον απέκτησε έχοντας το βλέμμα στο μέλλον και για αυτό τον παραχώρησε στην Βίρτους Μπολόνια με την μορφή δανεισμού.

Ο 24χρονος πέρσι αγωνίστηκε στην Μπουργκ και είχε κατά μέσο όρο 9,6 πόντους και 5,8 ριμπάουντ στο γαλλικό πρωτάθλημα. Στο Eurocup μέτρησε 7,7 πόντους και 4,5 ριμπάουντ.

Όπως αναφέρει και η Ντουμπάιο στην ανακοίνωσή της, ο δανεισμός στην Βίρτους θα του επιτρέψει να πάρει χρόνο συμμετοχής στο κορυφαίο επίπεδο, πριν επιστρέψει στην ομάδα για να αποτελέσει βασικό κομμάτι του long-term πρότζεκτ.

Dubai Basketball has signed Kevin Kokila, who will spend the 2026/27 season on loan at Virtus Bologna.



Good luck, Kevin! 🔥



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