Ανακοίνωσε τον Κοκίλα η Ντουμπάι - Δανεικός στην Βίρτους Μπολόνια (pics)

Η Ντουμπάι ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέβιν Κοκίλα. Ο σύλλογος τον απέκτησε έχοντας το βλέμμα στο μέλλον και για αυτό τον παραχώρησε στην Βίρτους Μπολόνια με την μορφή δανεισμού.
Ο 24χρονος πέρσι αγωνίστηκε στην Μπουργκ και είχε κατά μέσο όρο 9,6 πόντους και 5,8 ριμπάουντ στο γαλλικό πρωτάθλημα. Στο Eurocup μέτρησε 7,7 πόντους και 4,5 ριμπάουντ.
Όπως αναφέρει και η Ντουμπάιο στην ανακοίνωσή της, ο δανεισμός στην Βίρτους θα του επιτρέψει να πάρει χρόνο συμμετοχής στο κορυφαίο επίπεδο, πριν επιστρέψει στην ομάδα για να αποτελέσει βασικό κομμάτι του long-term πρότζεκτ.
𝐊𝐄𝐕𝐈𝐍 𝐊𝐎𝐊𝐈𝐋𝐀.— Virtus Bologna (@VirtusBo) August 5, 2026
𝐴 𝑛𝑒𝑤 𝑐ℎ𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟.
Benvenuto in ⚪️⚫️ pic.twitter.com/ypziqF2Af3