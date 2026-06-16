Το παρασκήνιο πίσω από το διαζύγιο Πούσιτς - Αλ Τζαζίρα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το story της αποχώρησης του 54χρονου τεχνικού (συνδέεται με τον ΠΑΟΚ) από την ομάδα των ΗΑΕ. Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

O Μαρίνο Πούσιτς είναι ένας από τους προπονητές που «παίζουν» για τον ΠΑΟΚ με φόντο την μετά – Λουτσέσκου εποχή.

Η περίπτωση του Ολλανδού προπονητή (με καταγωγή από τη Βοσνία) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω του βιογραφικού, αλλά και εξαιτίας του αιφνίδιου τρόπου με τον οποίο ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με την Αλ Τζαζίρα μόλις το περασμένο Σάββατο (13/6).

Κι αυτό διότι, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει συνήθως στις περιπτώσεις αποχώρησης προπονητών, ο 54χρονος κόουτς δεν έφυγε έπειτα από μια αποτυχημένη σεζόν ή λόγω κακών αποτελεσμάτων. Το αντίθετο μάλιστα.

Η Αλ Τζαζίρα ολοκλήρωσε τη χρονιά στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και παράλληλα έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου, καταγράφοντας μια πορεία που αρκετοί αξιολόγησαν ως καλύτερη των αρχικών προσδοκιών.

Η έκπληξη για το «διαζύγιο» αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στις δημόσιες τοποθετήσεις του μάνατζερ του Πούσιτς, Ρομπ Γιάνσεν.

«Είχαν μια φανταστική σεζόν με μια κανονική ομάδα. Τερμάτισαν τέταρτοι και έφτασαν στον τελικό του Κυπέλλου.

Αλλά σήμερα το πρωί, έφτασε ένα email από το διοικητικό συμβούλιο με την είδηση ότι ο Πούσιτς απολύθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας το απόλυτο κλίμα αιφνιδιασμού που επικράτησε στο περιβάλλον του προπονητή.

Και κάπου εδώ βρίσκεται το…ζουμί της υπόθεσης.

Η ευκαιρία του Κοσμίν Ολάριου

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα η αποχώρηση του Πούσιτς δεν συνδέθηκε με τα αποτελέσματα, ή με κάποια απογοήτευση της διοίκησης από το έργο του.

Αντιθέτως, αρκετά δημοσιεύματα απέδωσαν την αλλαγή στην απόφαση της Αλ Τζαζίρα να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για την πρόσληψη του Κοσμίν Ολάριου (φωτ.).

Πρόκειται για έναν προπονητή που θεωρείται ίσως η πιο επιδραστική μορφή του ποδοσφαίρου των Εμιράτων τα τελευταία 15 χρόνια.

Ο Ρουμάνος τεχνικός έχει κατακτήσει πρωταθλήματα και κύπελλα με διαφορετικές ομάδες της χώρας, έχει εργαστεί με τεράστια επιτυχία σε Αλ Αΐν, Σαμπάμπ Αλ Αχλί και Αλ Σάρτζα, ενώ το όνομά του ταυτίζεται με την πιο επιτυχημένη εποχή αρκετών συλλόγων της χώρας.

Υπό αυτό το πρίσμα, αρκετοί στην αγορά εκτιμούν πως ο Πούσιτς δεν «πλήρωσε» κάποια αποτυχία, αλλά την απόφαση της διοίκησης να δώσει τα κλειδιά της ομάδας σε έναν προπονητή με σχεδόν μυθικό status στο ποδόσφαιρο των ΗΑΕ.

Κάπως έτσι ο Βόσνιος τεχνικός βρέθηκε ξαφνικά ελεύθερος στην αγορά, παρότι λίγους μήνες νωρίτερα παρουσιαζόταν ως ο άνθρωπος που είχε επαναφέρει την Αλ Τζαζίρα σε τροχιά ανάκαμψης.

Και αυτό είναι ίσως το πιο ισχυρό επιχείρημα όσων θεωρούν πως το αιφνίδιο τέλος της συνεργασίας με την Αλ Τζαζίρα, είχε περισσότερο διοικητικό, παρά αγωνιστικό υπόβαθρο.