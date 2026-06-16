Δόξα Λευκάδας: Προχωρούν οι εργασίες στο κλειστό ενόψει της Stoiximan GBL

Συνεχίζονται οι εργασίες στο κλειστό του νησιού για τη συμμετοχή της Δόξας Λευκάδας στην Stoiximan Greek Basketball League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ μελών της διοίκησης της Δόξας Λευκάδας και του Δημάρχου Λευκάδας, με βασικό θέμα την έναρξη των απαραίτητων εργασιών αναβάθμισης και βελτίωσης του κλειστού γηπέδου μπάσκετ του νησιού μας, ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει τη Δόξα Λευκάδας στην ιστορική της παρουσία στην Α1 Εθνική Κατηγορία την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για την άμεση προώθηση των παρεμβάσεων που απαιτούνται, με στόχο το γήπεδό μας να αποκτήσει την εικόνα και τις προδιαγραφές που αρμόζουν τόσο στην ιστορία της Δόξας όσο και στη μεγάλη πρόκληση της συμμετοχής της στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.



Ο Δήμαρχος Λευκάδας εξέφρασε έμπρακτα τη στήριξή του προς την ομάδα, τονίζοντας ότι ο Δήμος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το γήπεδο να είναι αντάξιο της σπουδαίας αυτής στιγμής για τον αθλητισμό του νησιού και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της πιο ανταγωνιστικής Α1 των τελευταίων ετών.



Η συμμετοχή της Δόξας Λευκάδας στην πρώτη εθνική κατηγορία δεν αφορά μόνο την ομάδα. Είναι υπόθεση ολόκληρης της Λευκάδας. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία προβολής του τόπου μας, μια επιτυχία που ανήκει σε όλους τους φιλάθλους, τους φορείς και τους κατοίκους του νησιού.



Με ενότητα, συνεργασία και κοινό όραμα, συνεχίζουμε να χτίζουμε τις προϋποθέσεις ώστε η Δόξα Λευκάδας να εκπροσωπήσει επάξια το νησί μας στα μεγαλύτερα μπασκετικά σαλόνια της χώρας».