«Οι Λέικερς αναμένεται να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Ριβς»

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμένεται να διατηρήσουν στο ρόστερ τους τον Όστιν Ριβς, με τον Αμερικανό να υπογράφει νέο συμβόλαιο.

Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα για τους Λος Άντζελες Λέικερς αυτό το καλοκαίρι είναι το συμβόλαιο του Όστιν Ριβς. Ο παίκτης αναμένεται να μην ενεργοποιήσει την player-option και να ψάξει για ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο στην free agency.

Οι «Λιμνάνθρωποι» θέλουν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους και σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν, παρά το ενδιαφέρον που υπάρχει για τις υπηρεσίες του, οι Λέικερς παραμένουν το φαβορί.

«Οι Λέικερς αναμένεται ευρέως να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Ριβς, του οποίου η αγάπη για το “Lakerland”, καθώς και η αναπτυσσόμενη συνεργασία του στο backcourt μαζί με τον Λούκα Ντόντσιτς, θεωρούνται ισχυρά κίνητρα που υποδηλώνουν ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν τελικά σε συμφωνία για ένα νέο συμβόλαιο» ανέφερε ο γνωστός δημοσιογράφος.

Θυμίζουμε πως ο Ριβς υπέγραψε το 2023 για τέσσερα χρόνια, με τις απολαβές του να «αγγίζουν» τα 54 εκατομμύρια δολάρια. Την σεζόν 2026-27 θα πληρωνόταν με 14.898,786 δολάρια αν ενεργοποιούσε την option, ενώ αν μείνει ελεύθερος μπορεί να υπογράψει μέχρι και πενταετές συμβόλαιο 241 εκατομμυρίων δολαρίων.